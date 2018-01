Especial: A esperança de um novo ciclo de ouro verde O café do Brasil deverá superar em 2004 o recorde histórico de 48,4 milhões de sacas da colheita de 2002 e ampliar as exportações em pelo menos 10%. A previsão é do Ministério da Agricultura, com base em projeções de seus técnicos e de cafeicultores de oito Estados. A atual escassez de café no mercado mundial, a melhora dos preços na Bolsa de Londres e o interesse dos Estados Unidos, Alemanha, Itália e Japão por cafés finos brasileiros animam os produtores do País. Clique aqui para ver o especial