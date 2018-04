Especialista apóia redução da idade mínima para aposentaria As características principais das reformas previdenciárias realizadas em vários países nos últimos anos foram a adoção de uma idade mínima para aposentadorias, redução gradual de diferenças de regras para homens e mulheres e a criação de incentivos para postergação das aposentadorias. Esse foi o panorama apresentado nesta terça-feira, 10, ao Fórum Nacional de Previdência Social pelo especialista em seguro social da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Vinícius Carvalho Pinheiro. O especialista comparou as reformas feitas em 23 países que integram a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entidade internacional que reúne países europeus, Estados Unidos e alguns asiáticos. Desse universo, segundo ele, 17 países fizeram alterações ou incluíram limites de idades. "Essa foi a medida mais recorrente", afirmou o especialista. Ao focar os exemplos de Itália e Suécia, Pinheiro revelou que nesses países os governos optaram pela criação de um fórum de discussão de uma proposta de reforma previdenciária para buscar consensos, semelhante ao processo que o governo Lula está tentando implementar no Brasil. "Foram modelos que passaram por um fórum com empresários, trabalhadores e governos e também com partidos políticos", afirmou. Na Suécia, destacou, o resultado foi que as propostas de consenso foram aprovadas com 85% dos votos do parlamento. Para o especialista, os principais desafios do Brasil são incluir uma idade mínima de aposentadorias naqueles benefícios concedidos hoje apenas com tempo de contribuição - 35 anos homens e 30 anos mulheres - aumentar o número de contribuintes da Previdência e "caminhar para um alinhamento de regras", acabando com diferenças de regras para acesso às aposentadorias por gênero ou categorias profissionais. Segundo ele, o Brasil gasta hoje o equivalente a 12% do Produto Interno Bruto (PIB) com Previdência Social enquanto tem cerca de 9% da população com idades acima de 60 anos. Alguns países cuja população idosa supera a faixa de 15% da composição demográfica, têm gastos equivalentes aos do Brasil. "Um país com a nossa estrutura etária, ainda relativamente jovem, deveria comprometer no máximo entre 5% e 6% do seu PIB com previdência", comentou o especialista.