Especialista critica criação de Marca Brasil O diretor geral adjunto da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Roberto Castelo, criticou os esforços do governo em criar uma Marca Brasil para ajudar as vendas dos produtos do País no exterior. "Acho isso de Marca Brasil a maior bobagem", disse Castelo à Agência Estado. Ele argumentou que a marca é vinculada ao produto e não se pode criar marca sem produto. "A Alemanha é conhecida como produtora de bons automóveis por causa da Mercedes Benz e da BMW. O Japão ficou conhecido em eletrônica porque a Sony é uma boa marca", exemplicou. "A Marca Brasil é marca Brasil de qual produto? O Brasil é conhecido por qual produto? Primeiro precisa ter produto. Não tem. Tem os aviões da Embraer, mas aí a marca é Embraer", disse. De acordo com Castelo, no entanto, a discussão internacional sobre estender a regra de origem que hoje vale apenas para vinhos e licores - como por exemplo, os vinhos da região de Bordeaux, na França - é boa. "O Brasil vê esse debate como uma oportunidade e não como uma ameaça. Poderemos ter uma regra de origem para designar a carne dos Pampas gaúchos como de boa qualidade e outra para caracterizar as frutas do Vale do São Francisco, por exemplo", afirmou. O diretor da OMPI também considera que "não dá para avançar na competitividade sem inovação, porque competitividade é qualidade e preço e isso se consegue com inovação". Nesse sentido, ele observou que o País tem uma boa base científica e tecnológica nas universidades, tem indústrias também, mas apesar disso produz poucas patentes. "O que falta é uma ponte entre as universidades e os segmentos industriais", afirmou. Segundo ele, o projeto de lei da Inovação preparado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia é um grande avanço na cosntrução desse elo.