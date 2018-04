Especialista dá orientações para compra segura de cimento

Cimentos produzidos fora dos padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) podem comprometer as estruturas, causar fissuras, patologias e, em casos extremos, provocar a queda da edificação, o que na linguagem da engenharia, é chamado de "colapso". A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) admite que existe cimento fora da norma no mercado, apesar de 99% de conformidade, e divulga dicas de compra. Veja também: Aprenda a escolher e a guardar o cimento A primeira recomendação, comum a todos os setores, é ver se o produto tem atestado de qualidade, como o selo da ABCP ou de outro órgão credenciado. O especialista em cimento da ABCP, Arnaldo Battagin, explica que, caso não haja selo, o consumidor deve pedir ao revendedor o laudo técnico com os ensaios. "É um direito do consumidor e um dever do lojista, de acordo com o Código Brasileiro do Consumidor", orienta. Além da certificação, Battagin faz uma relação de informações e condições que devem ser observadas. A primeira é o prazo de validade, que deve estar impresso no saco. "Nunca é superior a três meses. Caso esteja vencido ou o fabricante especifique um prazo maior, desconfie", alerta o especialista. A procedência também é importante. Todos os sacos de cimento devem trazer o nome do fabricante, da marca, endereço e outros dados de identificação. A sigla que especifica o tipo do cimento deve ser escrita em letras maiúsculas e em números romanos (CPII, CPIV). A classe da resistência vem em algarismos arábicos, logo depois da sigla do tipo. A aparência do produto também pode indicar problemas. Caso esteja empedrado, mesmo que em pouca quantidade, não deve ser usado, principalmente em peças estruturais. A embalagem deve ser de papel e acondicionar 20, 40 ou 50 quilos. Suspeite de sacos com pesagens diferentes e de embalagens plásticas. Segundo Battagin, o processo de fabricação do cimento é uma atividade industrial complexa, que exige rigoroso controle de qualidade em todas as etapas de fabricação. "Esse controle faz parte das ações do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), do Ministério das Cidades, que estabelece critérios e normas para materiais, serviço e execução de construções". Disque Cimento Em caso de dúvida, a ABCP mantém um serviço de discagem direta gratuita, chamado Disque Cimento e Concreto (DCC), no 0800.0555.776. A ABCP também abre a sua biblioteca aos interessados. São 48,5 mil volumes cadastrados, entre livros, revistas, anais, teses e artigos. A consulta pode ser feita na sede da entidade ou por meio do site www.abcp.org.br/biblioteca.