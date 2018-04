Especialista descarta nova convulsão social na Argentina Apesar de estar vendo o abismo próximo, o governo argentino, que decretou feriado bancário e cambial indeterminado a partir desta segunda-feira, não corre o risco de ter de enfrentar uma convulsão social como a de dezembro do ano passado, quando o presidente Fernando de la Rúa renunciou, disse à Agência Estado Rafael Ber, diretor da Argentine Research. Ber, um importante analista econômico e político, explicou que o novo Plano Bonex, com o qual o governo pretende confiscar depósito dos argentinos e devolvê-los só em dez anos, vai afetar cerca de 4 milhões de pessoas das classes média e alta do país. "Aceitando ou não, trata-se de um setor da sociedade que não sairá às ruas quebrar vidros de bancos ou fazer piquetes. O setor mais empobrecido está, de alguma forma, esperando do governo planos sociais que foram prometidos e, se eles funcionarem, não haverá tumultos como os do final do ano passado", disse Ber, por telefone de Buenos Aires. A semana passada, no entanto, empregados públicos e professores furiosos que não recebem seus salários há alguns meses colocaram os governadores de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Chubut e San Juan contra a parede. O analista explicou, no entanto, que, diferente do Plano Bonex de 1990, este que será enviado ao Congresso não tem horizonte algum. Por isso, acrescentou Ber, a saída deste plano não será, de maneira alguma, tão suave como a de 90. Ele descarta, porém, uma convulsão social no curto prazo, apesar de as condições políticas e econômicas hoje serem muito mais tensas do que 12 anos atrás. "Naquela época, o fluxo de capital para o país não estava interrompido e, além disso, havia recursos provenientes das privatizações. Hoje, a situação é outra, mas nada que deva levar a uma convulsão social", afirmou Ber. Apesar disso, nada assegura que a virtual nacionalização do passivo bancário, a exemplo do que ocorreu em 90, tenha sucesso. ?A situação econômica da Argentina é a mais grave de sua história. A produção industrial em março caiu mais de 18% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Ao mesmo tempo, cresce o número de empresas que deixam de honrar seus compromissos externos e internos (moratória) e a ameaça de uma quebradeira geral já está batendo a porta dos bancos instalados no país?. A Fundação Capital, um dos principais e maiores escritórios de consultoria financeira do país, estima que só os bancos têm dívidas no Exterior que passam de US$ 10 bilhões. Desde julho do ano passado, o sistema financeiro argentino perdeu mais de 25% dos depósitos com a retirada maciça de recursos. Entre sexta-feira e sábado de manhã, por exemplo, os argentinos sacaram dos caixas eletrônicos mais de 135 milhões de pesos (cerca de US$ 40 milhões) por causa do feriado bancário e da desconfiança do sistema financeiro. Desde a desvalorização, em janeiro, a saída de dinheiro dos bancos já soma 8,5 bilhões de pesos, ou pouco mais US$ 3 bilhões. A imposição do "corralito", em dezembro, e, posteriormente, o socorro do Banco Central com mais de US$ 3 bilhões, evitaram o colapso dos bancos. Por isso, a "nacionalização" dos passivos bancários parece ser a única saída vislumbrada pela equipe econômica do ministro Jorge Remes Lenicov. Mas a tentativa não será nada simples, de acordo com Ber. Enquanto em 1990 os depósitos a devolver dos argentinos eram equivalentes a US$ 3 bilhões, agora o governo quer emitir bônus em dólares e em pesos, a dez e cinco anos, respectivamente, para confiscar cerca de US$ 46,5 bilhões. O eixo do novo Plano Bonex, que deverá ser examinado e votado no Congresso, é praticamente o mesmo de janeiro 1990, e o qual permitiu, transitoriamente, enfrentar e acabar com a hiperinflação de 1989. Para evitar que os bancos quebrassem, o então presidente Carlos Menem decidiu trocar os depósitos dos argentinos por bônus a prazo fixo. Agora, o presidente Eduardo Duhalde quer repetir a dose. A única boa notícia até agora é que o FMI decidiu enviar em maio para Buenos Aires uma equipe que redigirá o acordo com a Argentina, com o qual será possível desbloquear US$ 9 bilhões, que servirão para honrar os compromissos do país com os organismos internacionais de financiamento.