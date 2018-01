Especialista investigará contas da antiga Polaroid Um juiz de falências disse na quinta-feira que vai indicar um especialista para investigar as contas e os métodos de contabilidade financeira da entidade antes conhecida como Polaroid Corp. (X.PRD) e para saber se a empresa credora poderia ter entrado com pedido de falência. A decisão foi tomada depois que vários ex-empregados escreveram para a Corte de Falência dos Estados Unidos em Wilmington pedindo uma investigação das contas e dos métodos de contabilidade financeira usados pela Polaroid antes do pedido de falência em 12 de outubro de 2001. "A Polaroid usou alguns procedimentos de contabilidade que eram contrários aos princípios de contabilidade aceitos em geral", disse George Maiorelli, um conselheiro financeiro e de contabilidade que foi contratado por um credor da Polaroid para revisar as declarações financeiras da empresa devedora. "Há muitas perguntas sobre o que esses caras fizeram. Eles pegaram uma empresa rentável e a quebraram, eles manipularam artificialmente o preço das ações." Vários ex-funcionários alegaram que a Polaroid nunca poderia ter tido a falência requerida e que a posterior liquidação dos ativos da empresa devedora ludibriou os funcionários demissionários e também os credores. A Polaroid fechou a venda de quase todas as suas propriedades para unidade OEP Imaging Corp. do Bank One Corp. (ONE) em 31 de julho. De acordo com o acordo, a OEP pagou US$ 255 milhões em dinheiro e assumiu quase US$ 200 milhões em dívidas. Na conclusão da venda, OEP Imaging mudou seu nome para Polaroid Corp., enquanto a Polaroid Corp. original foi rebatizada como Primary PDC Inc.. "É um passo corajoso", disse Steve Schwadron, chefe de equipe do deputado federal pelo Estado de Massachussets, William D. Delahunt. "Nós elogiamos a decisão da corte. Parece-nos que enquanto achamos que não temos todas as respostas, há uma série de questões que foram aventadas e precisam ser respondidas." Maiorelli disse que o objetivo da investigação provavelmente vai espelhar os parâmetros sugeridos para os documentos pelo gabinete do agente fiduciário. O escritório sugeriu que uma investigação apropriada "seria avaliar se os métodos usados pela empresa subvalorizaram seus ativos e ou resultaram na liquidação indevida das propriedades da Polaroid." O agente fiduciário vai escolher o especialista e, depois, propor o objetivo da investigação. As informações serão divididas com as partes interessadas, incluindo a antiga Polaroid e seu comitê de credores não segurados, antes de passar pelo juiz chefe Peter J. Walsh, da Corte de Falências dos EUA, em Wilmington. "Essas questões estão sendo feitas por muitas pessoas, incluindo os ex-funcionários da Polaroid, em todo o país", Schwadron disse. "Achamos que qualquer coisa que lance alguma luz sobre essas questões seja boa." Advogados da antiga Polaroid se recusaram a fazer qualquer comentário e os representantes dos credores não segurados não retornaram as ligações. O pedido de falência da Polaroid lista 20 afiliadas com ativos consolidados de US$ 1,81 bilhões e US$ 948 milhões em dívidas desde 1º de julho de 2001.