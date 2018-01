Especialista prevê barril do petróleo acima de US$ 50 em 2004 Os preços do petróleo muito provavelmente atingirão US$ 50,00 o barril em 2004 e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo pouco poderá fazer para reduzi-los, disse Ali Bakhtiari, especialista do departamento de planejamento corporativo da National Iranian Oil Co (Nioc). "As chances dos preços do petróleo subirem a US$ 50,00 o barril e acima disso são extremamente prováveis durante 2004 e vão mostrar que há problemas estruturais com a produção global de petróleo, que não podem ser resolvidos com um aumento momentâneo da produção da Opep", disse Bakhtiari. Ele conversou com a Dow Jones durante um workshop internacional sobre petróleo e gás. A meta da Nioc é aumentar a produção para 8 milhões de barris por dia até 2020, dos atuais 4 milhões de barris diários. No entanto, alguns modelos sobre energia global projetam que a produção do Irã cairá a partir de agora, deixando a produção abaixo de 2 milhões de barris/dia até 2020. O mundo conta com a Arábia Saudita, maior produtor da Opep, para atender a demanda futura. Mas Bakhtiari considera difícil que a Arábia eleve sua produção muito acima dos atuais 9 milhões de barris dia numa base sustentável.