Especialistas analisarão caso Enron na Bovespa O colapso da gigante energética Enron, que pediu concordata no final do ano passado em meio a denúncias de irregularidades em seus balanços financeiros, será analisado amanhã, em seminário a ser realizado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) por especialistas em demonstrações financeiras e normas contábeis. O ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e atual presidente da Câmara de Arbitragem da Bovespa, Roberto Teixeira da Costa, analisará as possíveis conseqüências do caso Enron, sob a ótica do mercado. O professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP), Nélson Carvalho, tratará da necessidade de aprimoramento das normas contábeis internacionais. Costa e Carvalho são representantes brasileiros no International Accounting Standards Board (IASB), entidade que trata da harmonização mundial das normas contábeis com o objetivo de viabilizar a captação nos mercados internacionais de capitais.