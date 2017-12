Especialistas avaliam as vantagens de um DVD O Digital Video Disc (DVD) é considerado a mais avançada tecnologia de vídeo digital. Especialistas afirmam que ele era substituirá o videocassete no prazo médio de cinco anos. O DVD oferece algumas vantagens sobre o videocassete como uma resolução de imagem e de áudio de melhor qualidade. Porém, o videocassete ainda leva vantagem por ter recursos de gravação, tecnologia que ainda está sendo lançada no Estados Unidos e deve demorar para chegar no Brasil. Especialistas dão algumas dicas para o consumidor não perder dinheiro antes de comprar um DVD. Entre as vantagens do DVD sobre a tecnologia do videocassete, a qualidade da mídia digital utilizada nos aparelhos de DVD é considerada bem superior a das fitas VHS utilizadas no videocassete. De acordo com o gerente de produto da Sony, Marcel Rabinovich, o DVD é uma mídia digital que tem aparência e formato de um CD, mas possui a capacidade de armazenar sete vezes mais informações que um CD convencional de música. "O DVD suporta além do tempo de um filme normal, espaço para armazenar dados como entrevistas com atores e atrizes, bastidores dos filmes, etapas da produção do filme, comentários de especialistas, entre outros recursos", explica o diretor da Sony. Outra vantagem é que o disco é mais resistente ao calor do que as fitas VHS. Home theater O gerente de produto da LG, Marcelo Serra Granja, destaca que, para aproveitar todos os recursos de áudio e de imagem que um DVD possui, o ideal é ter um home theater em casa. "Só com os equipamentos de um home theater, o consumidor em geral vai conseguir explorar todos os recursos de som de um equipamento de DVD", alerta. Marcelo avisa que o home theater possui equipamentos como receiver (espécie de central de áudio) e caixas acústicas que possibilitam o consumidor ter em sua casa um som de cinema. "Só com o som da TV não é possível sentir a grande diferença de qualidade de áudio dos aparelhos de DVD e do videocassete", ressalta o gerente da LG. Segundo o gerente da Sony, o consumidor vai gastar atualmente a partir de R$ 2 mil para montar um home theater. "O DVD conectado a um home theater proporciona uma melhor qualidade de seus avanços tecnológicos, principalmente relacionados ao som dos equipamentos", afirma. A imagem do DVD também é superior a do videocassete. O gerente de produtos da Toshiba, Hiroshi Kishima, ressalta que o DVD possui uma resolução de imagem de até 540 linhas horizontais, enquanto o videocassete chega até cerca de 240 linha horizontais de definição de imagem. "A qualidade e alta definição da imagem é bem superior a do videocassete. O consumidor sente a diferença ao assistir a primeira cena de um filme", afirma Hiroshi. Veja em matéria a seguir uma série de dicas para compra de um aparelho de DVD.