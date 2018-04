Especialistas criticam Receita e aduana juntas Especialistas em Comércio Exterior consideram prejudicial à economia brasileira o fato de a Receita Federal acumular também a função de aduana - de cuidar da tributação no comércio exterior e de fiscalizar a entrada e saída de bens do País. O economista Pedro da Motta Veiga, da Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior (Funcex), é um dos que acham que a função de aduana seria melhor exercida pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior. De acordo com Motta Veiga, o centro da questão é que a Receita tem a atribuição de zelar pela arrecadação tributária e, com esse objetivo, releva a segundo plano a função de aduana, resiste a reduções do imposto de importação e a desburocratizar a entrada e saída de produtos no País. Em recente seminário sobre comércio exterior, Motta Veiga defendeu a separação da aduana da Receita e teve apoio de todos os outros especialistas que se manifestaram. Foi lembrado, porém, que transferir a função de aduana para a Secex é muito difícil, já que a Receita tem a atribuição constitucional de cuidar do assunto. Ou seja, fazer a alteração exigiria a aprovação de uma emenda constitucional. O coordenador da Unidade de Conhecimento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Renato Fonseca, observa que há muito tempo que o imposto de importação deixou de ter função arrecadatória e passou a ter função estratégica. ?A Alemanha, que não produz soja, é um dos maiores concorrentes do Brasil em óleo de soja porque o imposto de importação do grão de soja é zero, o do farelo é um pouco mais alto, e do óleo de soja é muito alto. É para esse tipo de política que o imposto de importação serve, mas, aqui no Brasil, qualquer redução de imposto de importação é considerada perda de arrecadação, renúncia fiscal?, diz Fonseca. Em relação às exportações, a Receita é criticada por burocratizar demais o processo, na tentativa de evitar a sonegação. Seria o caso, por exemplo, do ressarcimento ao exportador por créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) durante a cadeia de produção do bem exportado. Esse ressarcimento é um direito do exportador, reconhecido pela Receita Federal, mas os exportadores têm uma queixa antiga em relação às dificuldades burocráticas para recebê-lo. Fonseca coordena as pesquisas de Sondagem Industrial trimestral da CNI, que, invariavelmente, apontam a burocracia nas operações de exportação como um dos maiores entraves às vendas externas. Na última edição da pesquisa, divulgada nesta quarta-feira à tarde, o problema ficou, como no ano passado, em terceiro lugar entre os maiores entraves às exportações das pequenas e médias empresas, atrás apenas da competição acirrada no mercado externo e os baixos preços internacionais.