Especialistas defendem mudança em indexadores Além de deixar de usar o Índice Geral de Preços -Disponibilidade Interna (IGP-DI) para as estimativas do orçamento, o governo deveria negociar com empresas, principalmente de energia e de telefonia, o fim do uso dele e do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) como indexadores, disse o consultor e integrante do Conselho Consultivo do Sistema de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE ), Ricardo Braule Pinto, à Agência Estado. "Os IGPs, como indexadores, são péssimos. Acho que o governo tem argumentos para mudar o indexador dos contratos, fazer a empresa que tem contrato indexado entender que eventualmente ela está ganhando, mas que se o dólar cair, ela pode perder. Acho que o governo tem espaço para mudar isso", afirmou. A instabilidade do IGP-DI foi o motivo usado pelo secretário de Política Econômica, Marcos Lisboa, em entrevista a Sônia Racy, publicada em O Estado de S. Paulo, hoje, para justificar a decisão do governo de refazer as estimativas do orçamento com outro índice mais estável, ainda não divulgado, em vez do IGP-DI. De acordo com Braule Pinto, o tipo de índice mais estável e por isso mais indicado para funcionar como indexador é o que mede preços ao consumidor, como o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE. "Acho que o governo, que já usa o IPCA para as metas de inflação, deveria usar o IPCA também como indexador, inclusive nos contratos", disse Braule. Braule Pinto diz que "o IGP é um índice muito ruim metodologicamente falando. Ele tem uma série de problemas". Entre esses problemas, está a distribuição de pesos entre os componentes dos IGPs: o IPA, com 60%, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) com 30%, e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), com 10% e que, segundo ele, "é totalmente arbitrária, não se sabe de onde saiu". Mais do que isso, o economista é contra a própria junção desses índices. "A inflação é a inflação de alguém. Um índice ao consumidor é ao consumidor. Mas a inflação do IGP mistura tanta coisa que cabe perguntar: de quem é esta inflação? De ninguém", argumenta. Para Braule, os problemas da mistura maior começam no IPA (Índice de Preços por Atacado). "O IPA não atende a ninguém, porque ao mesmo tempo tem compradores e vendedores. O correto seria fazer um índice de consumo final como o Índice de Preços ao Produtor dos Estados Unidos, que não usa bens intermediários para não distorcer os resultados, só bens finais, de consumo e de produção", diz. O economista da PUC-RJ (BC) Luiz Roberto Cunha classificou como "um erro", por parte do governo passado, manter formas de indexação em preços administrados - além da permanência do hábito na utilização dos Índices Gerais de Preços (IGPs) como indexadores de contratos. "Foi um erro do governo que prometeu reduzir a inflação", acrescentou. Para Cunha, a decisão de manter preços administrados indexados foi questionável, e causa resquícios que complicam a inflação de hoje. Quanto à eficácia dos IGPs na medição da inflação, o economista comentou que há diferenças entre os três indicadores que compõem o índice. Ele observou que apesar de considerar que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) cumpre seu papel, o mesmo não ocorre com o Índice de Preços por Atacado (IPA) que representa 60% do resultado total do índice. "O IPA é um péssimo indexador. Ele superestima períodos de crise e subestima períodos de estabilidade", disse. Cunha considerou que um indicador como este, que não reflete corretamente a inflação e é diretamente influenciado pelos períodos de desvalorização cambial, não poderia ser utilizado como indexador. "O IPA cria distorções no resultado do IGP", afirmou. Mas o economista considerou que "seria difícil mexer nisso hoje". Ele lembrou que o próprio governo tem interesses em papéis atrelados ao IGP-M. "Como resolver isso, se o financiamento de longo prazo do governo também tem papéis atrelados ao IGP-M?", questionou. O presidente da Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima), Edgar da Silva Ramos, disse à Agência Estado que hoje o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) "demanda outra forma de apuração, para que passe a ser de curto prazo e não mais de longo prazo". Nesse sentido, disse, entidades do mercado financeiro que, junto com a Andima, contratam a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para fazer o IGP-M desde sua criação, pediram mudanças no índice, no passado recente. "Só foi solicitado que esse índice fosse calculado de várias formas diferentes e ninguém tivesse acesso ao índice completo antes da divulgação", disse. De acordo com Ramos, como o índice é negociado na BM&F, o ideal seria que o índice pudesse ser calculado de forma instantânea após a informação dos preços dos itens abrangidos, "sem que ninguém tivesse como saber antes o resultado e a divulgação fosse imediata". Para isso, no entanto, "precisaria ter um sistema de informática muito perfeito, os custos são altíssimos", afirmou. Ramos disse não saber com certeza se está havendo negociação para isso ou se a idéia foi arquivada. Ramos minimizou a participação da Andima, que, segundo ele, é uma das entidades que menos contribui para ele. "Nos cabe divulgar o índice, mas a participação da Andima é muito pequena", afirmou. Ramos disse também que as entidades pagam pelo IGP-M "porque é um índice fundamental para uma série de contratos". Ele reconhece, porém, que "sempre tiveram várias críticas ao IGP-M e há milhões de discussões sobre isso", mas contemporiza que "nenhum índice é perfeito". Ramos observa que os índices de inflação tendem, no longo prazo, a coincidir e que "a convergência do IGP-M está demorando, mas por causa do câmbio". De acordo com Ramos, a melhora do índice deve ser feita pela própria FGV. O presidente da Andima disse também que "o IGP-M não é um índice moderno, mas aí é uma questão de querer gastar". Útil para o PIB O diretor do Itaú Sérgio Werlang, responsável pela implantação do sistema de metas de inflação no Brasil em 1999, quando era diretor do Banco Central, diz que os IGPs da Fundação Getúlio Vargas são úteis para estudos relacionados ao Produto Interno Bruto e a evolução de longo prazo da dívida pública. Werlang, que foi diretor da Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV (EPGE), disse que os IGPs guardam relação com a receita do governo que, segundo ele, é também muito influenciada pela variação do dólar, devido à arrecadação de tributos como o Imposto de Importação. Werlang disse também que quando estava no BC fez um estudo com o período de abrangência começando nos anos 40 e, nesse estudo, ficava claro que os IGPs convergem com o deflator implícito do PIB. De acordo com ele, os IGPs não funcionariam como índices referenciais para as metas de inflação, em que era necessário um índice de preços ao consumidor. Ele lembrou que o escolhido para as metas foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre outros motivos, porque a amostra de regiões metropolitanas era, na época, bem maior que a do IPC componente dos IGPs, então calculado só no Rio e em São Paulo. O economista da Fundação Getúlio Vargas, Salomão Quadros, afirmou que a decisão de utilizar os IGPs para indexar contratos ou preços administrados é uma decisão de política econômica. Ele considerou que precisão dos índices não precisa ser posta em dúvida, visto que, em sua avaliação, os IGPs funcionam de forma eficaz. "A presença dos IGPs como forma de indexar contratos só mostra que é um índice confiável e tradicional no mercado. Se o governo e empresas decidirem não mais usá-lo como indexador, eu não tenho nada a dizer sobre isso. O governo que arque com as conseqüências", disse o economista. Quadros explica que o IGPs não precisa de reformulações drásticas, visto que os indicadores são aprimorados de tempos em tempos, com a atualização do cadastro de informações que são usadas para o cálculo da variação do índice. "Melhorar o índice é uma coisa permanente", afirmou. Ele disse ainda que o Índice de Preços por Atacado (IPA), que representa 60% do resultado dos IGPs, capta as informações sobre inflação de forma precisa. O economista observa que o maior peso do indicador do atacado e suas influências são similares ao que outros países de economia emergente, "e que tiveram forte desvalorização cambial em período curto de tempo", têm em suas medições de inflação. "O que acontece no Brasil, com o IPA e também com o IPC (Índice de Preços ao Consumidor, que representa 30% do resultado total do IGP) está dentro das características gerais de economias emergentes. Os resultados macroeconômicos do Brasil não são estapafúrdios", disse. Segundo a FGV, o IGP-M é calculado desde 1989; o IGP-10 é calculado desde 1993; e o IGP-DI tem cálculo retroativo a 1947.