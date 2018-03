Especialistas discutem ajuda a produtores de leite na Europa

Um grupo de especialistas europeus vai se reunir na semana que vem para discutir medidas de ajuda aos produtores de lácteos do continente. Os baixos preços do leite e de derivados como manteiga continuam a gerar protestos de produtores, que exigem uma ação mais agressiva por parte dos governos da União Europeia para sustentar sua renda.

O grupo vai considerar uma série de medidas, entre as quais a de dar mais poder de barganhar aos produtores junto aos grandes compradores de lácteos, criar mecanismos que permitam à União Europeia interferir nos mercados e criar um mercado futuro de lácteos.

As propostas foram apresentadas nesta segunda-feira, 5, pela chefe do comitê de Agricultura da Comissão Europeia, Mariann Fischer Boel, em encontro com os ministros de agricultura do bloco, em Bruxelas.

Centenas de fazendeiros estacionaram seus tratores em frente ao local e protestaram por mais ação dos governos. Houve confronto com a polícia.

Fischer Boel disse que as medidas já tomadas pela Comissão estão ajudando o mercado, argumentando que o preço médio do leite em agosto foi de 26 centavos de euro por litro, ante 25 centavos em julho. "Esperamos que seja ainda maior em setembro", afirmou. Ela disse ainda que vai propor aos ministros do bloco que os governos tenham a opção de dar até 15 mil euros por produtor em pagamentos de emergência.

No entanto, Fischer Boel recusou a possibilidade de reconsiderar as controversas reformas acertadas no ano passado pelos governos europeus, que anulariam gradualmente as cotas de produção de leite até 2015. "Não haverá retrocessos nas decisões que já foram tomadas", afirmou. As informações são da Dow Jones.