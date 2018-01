Especialistas indicam como acertar no presente No Dia dos Pais, as lojas lotam e mesmo aquele filho que considera a data dispensável acaba comprando um presente. Apesar do excesso de oferta dificultar a escolha, conhecer o pai reduz as opções e facilita a compra. É preciso ter algumas estratégias, como definir suas características, listar as coisas de que gosta, descobrir seus hábitos fora do ambiente de trabalho, prestar atenção no seu dia-a-dia e - por que não? - surpreendê-lo com algo que ele jamais ousaria comprar. A professora do curso de Consultoria em Imagem do Centro de Educação em Moda do Senac-SP, Silvana Bianchini, aconselha pensar em presentes que melhorem a auto-estima do pai. "Seria interessante presenteá-lo com um dia em um spa urbano, uma limpeza de pele, banhos relaxantes ou meses em uma academia." Se o pai for vaidoso, ela recomenda o que chama de kit básico de beleza. "Não pode exagerar. Devem fazer parte deste kit uma loção hidratante, um gel para o cabelo, um creme para rugas e um perfume. Mais do que isso, ele não usa." E o filho, ainda segundo ela, deve investir em marcas de confiabilidade. Veja mais dicas de presentes Presentes como aparelhos de ginástica, tênis moderno do tipo última geração, cremes hidratante e anti-rugas, óculos de sol, planos de academia são as dicas de Raquel Valente, coordenadora dos cursos de graduação e pós-graduação em moda da Faculdade Santa Marcelina, para o pai vaidoso. Ela também lista uma série de presentes para o pai que gosta de cozinhar. "Diferente da mãe, ele faz por hobby. Então, não tem problema dar uma panela. Também tem uma batedeira maravilhosa que acabou de ser lançada e livros sobre o assunto. Com certeza, o filho irá agradar." Aparelhos eletrônicos, na opinião de Raquel e Silvana, também devem funcionar como boa surpresa. Elas citam alguns exemplos: aparelho de DVD, computador, câmera digital e Palm. Silvana também aconselha presentes ligados à informação, como assinatura de revistas, provedor de Internet, assinatura de conexão de alta velocidade para a Internet, TV a cabo e livros (veja link abaixo a relação das lojas e o preço de alguns produtos). Raquel ainda lembra de presentes como bebidas, ferramentas se o pai tem como hobby a marcenaria ou jardinagem e coletânea de CDs de cantores ou bandas de que gosta. Evitar gafe e agradar o pai "careta" Para a professora de etiqueta Christine Yufon, a maior gafe seria dar um presente sem cartão. "Não pode faltar, o pai é único. E deve ser um cartão com palavras de carinho e agradecimento, não apenas um ´Feliz Dia dos Pais´. Isto seria muito feio." Ela também afirma que presentes impessoais, como chocolate, podem ser comprados em último caso, mas o cartão é o mais importante. Também para Silvana, a falta do cartão seria a maior gafe. "Se o filho expuser seus sentimentos, o pai dará mais valor ao cartão do que ao presente em si." Se o pai for "careta", ela recomenda tentar fazê-lo rir e dar presentes ligados à modernidade. "Por que não um vídeo game ou levá-lo para cantar em um vídeokê? Já Raquel acredita que, neste caso, é preciso ter cautela. "Se é muito tradicional e conservador, não dá para transformá-lo totalmente. O filho corre o risco de dar um presente que ele não vai usar." Por que é tão difícil comprar um presente? Segundo o psicólogo Alexandre Nicolau Luccas, a tendência é o filho não conhecer o pai e vice-versa. "Por isso, ele considera o Dia dos Pais uma boa oportunidade para procurar saber e não dar um par de meias. "Este talvez seja o melhor dia de se aproximar e acertar no presente." Para ele, é melhor tomar cuidado e não ficar no lugar comum. "Isto denuncia a distância." Ele também fala da inversão de papéis entre homens e mulheres como mais um motivo para sair do estereótipo. "A mulher ganhou espaço no mercado de trabalho e o homem assumiu outras funções dentro de casa." E, já que o homem vem se modernizando e ficando cada vez mais vaidoso, Luccas afirma que presentes como cremes, cirurgia plástica e planos de academia de ginástica passaram a ser aceitos e agradam. Segundo o psicólogo Sidney Shine, a probabilidade do filho não acertar no presente está na dificuldade em dissociar a figura do pai da figura do homem. "Fica mais fácil quando o filho assume papel de pai. Aí, desconstrói o mito da figura onipotente." Na opinião de Sidney, um jeito horrível de dar um presente é pedir para outra pessoa comprar. "Isto descaracteriza o objeto, seria mais um ausente do que um presente. Afinal, este deve representar a pessoa que o dá, pois marca sua presença." Veja nos links abaixoas dicas de presente na Internet, lojas de shopping e de departamento, recomendações de direito do consumidor e a opinião de especialistas que podem ajudar você a surpreender seu pai neste dia.