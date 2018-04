Especialistas não aprovam decisão do CMN Especialistas em segurança do sistema bancário consideraram confusa a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de eliminar a exigência da apresentação de documentos na abertura de contas bancárias. O perito Marcelo Carvalho Gomes, diretor da GBE Peritos e Investigações Contábeis, afirma que se os bancos deixarem de exigir documentos irão provocar uma "festa para os estelionatários e a volta dos famosos laranjas". "Essa decisão é um retrocesso", reclama. Ele diz que espera a publicação oficial da CMN para avaliar quais serão as reais conseqüências do anúncio. "Os bancos ficarão em uma situação complicada porque qualquer um vai conseguir abrir uma conta." Segundo ele, já existe uma grande dificuldade de se comprovar a autenticidade de documentos como Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou qualquer comprovante de residência. "Se não for necessário apresentar documentos originais, vai virar uma bagunça", prevê. Gomes comenta que a Receita Federal faz um trabalho municioso para eliminar falsos CPFs e RGs e que a decisão do CMN "joga esse esforço fora". O coronel José Vicente da Silva, pesquisador de segurança do Instituto Fernando Braudel, destaca que o governo tem de estar atento ao que pode acontecer com o anúncio da CMN. "O Brasil tem uma legislação rigorosa em relação à lavagem de dinheiro, principalmente depois da criação do Conselho de Controle de Atividade Financeira", diz, fazendo referência ao Coaf, órgão do Ministério da Fazenda, regulamentado em 1998, que investiga operações envolvendo quantias superiores a R$ 10 mil. "O sistema é muito eficiente, mas não dá para confiar apenas nisso. É melhor evitar a abertura de contas suspeitas do que ter de rastreá-las depois." Para o advogado João Antônio Motta, porém, se as instituições financeiras aceitarem cópias de documentos em vez de originais, será um passo importante contra a burocracia das agências. "O que não pode é deixar de exigir o CPF, porque uma pessoa não existe para o Estado sem esse documento. Tem de ter uma cópia com esse código." Ele acredita que o objetivo da CMN é facilitar o funcionamento dos correspondentes bancários - agências dos correios, lotéricas e outros estabelecimentos que realizam serviços bancários.