Especialistas prevêem estabilidade dos preços de combustíveis A possibilidade iminente de um conflito no Golfo Pérsico ser de curta duração, em prazo inferior a 60 dias, serve como argumento para que o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras não elevem o preço dos combustíveis no mercado interno durante o período de ataque dos Estados Unidos e seus aliados ao Iraque. A avaliação é do analista econômico-financeiro da MCM Consultoria, Antonio Madeira, e também do coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Heron do Carmo. Eles sustentam que uma onda de reajustes de combustíveis no curto prazo poderia provocar um novo ciclo inflacionário no Brasil nesse início de ano. "Em uma boa parte do segundo semestre do ano passado, a Petrobras manteve os preços inalterados porque diagnosticava uma alta momentânea do câmbio. O mesmo deveria prevalecer durante o período do conflito", argumenta Madeira. Para Heron, um repasse imediato dos custos, durante o período de alta do petróleo, certamente contaminaria os outros produtos e provocaria inflação. "Passado o conflito e com a acomodação dos preços, seria possível retomar a atual política de acompanhar as cotações do mercado internacional", sugere. Madeira lembra ainda que, se estivéssemos no fim do mês, a Petrobras teria condições de reduzir os preços da gasolina e do diesel com base no preço internacional dos produtos. "O mercado dos Estados Unidos mostra que a gasolina teve um recuo de preços entre 10% e 12%, enquanto o do diesel caiu de 5% a 6%", informa.