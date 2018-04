Especialistas temem maior interferência na Petrobras A possibilidade de revisão da metodologia de reajuste no preço da gasolina preocupa especialistas no setor. Há o temor de que o governo volte a interferir na política interna da estatal, que repercutiu mal no mercado financeiro, e não ajudaria a estabelecer a concorrência no setor de combustíveis. "Os órgãos reguladores devem reforçar os mecanismos para evitar abusos possíveis de serem praticados por uma empresa monopolista", avalia o ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), David Zylbersztajn. O fim do gatilho adotado pela Petrobrás para reajuste dos preços da gasolina e do diesel não eliminaria as oscilações em torno da cotação internacional do petróleo e derivados, na opinião do professor Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Estudos em Infra-Estrutura (CBIE). Ao contrário: a estatal poderia reajustar seus preços quando achar conveniente para recompor custos. No início de março, antes do gatilho, a Petrobrás promoveu dois reajustes em 14 dias. Para Zylbersztajn, a polêmica sobre a liberação dos preços só ocorre porque a cotação do petróleo está em alta no mercado internacional. "O controle de preços inviabiliza a abertura e os investimentos estrangeiros. Só vai ter concorrência se deixar o mercado se abrir", afirma. A dificuldade, segundo ele, é promover a abertura mantendo uma empresa com tamanho poder de mercado. "Para ter competição de verdade, a Petrobrás teria que vender parte do refino. Mas isso é politicamente improvável, então que se fiscalize sua atuação", diz Pires. "Quando abriu o mercado, no início do ano, a preocupação era se a ANP ia ter cacife para enfrentar a Petrobrás", lembra a consultora de petróleo da Tendências, Fabiana Fantoni, que acredita haver espaço para uma ação mais contundente do órgão regulador. A ANP não se pronuncia sobre o assunto, apesar de admitir, em sua home page, que a Petrobrás mantém o monopólio, de fato, no setor. No início do ano, informou que ia acompanhar os preços praticados pela estatal e compará-los aos preços internacionais para evitar abuso de poder econômico. No mercado financeiro e entre os investidores privados no setor, qualquer intervenção governamental nos preços terá efeito negativo, destaca a analista de petróleo do BES Securities, Mônica Araújo. "Se tiver mecanismo diferente da liberdade de preços, como ficam os outros 37 investidores que vieram ao País para investir no setor", questiona. Segundo ela, por ser estatal, a Petrobrás sempre correrá riscos de intervenção do governo.