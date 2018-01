Especialistas traçam o perfil do aluno virtual Para estudar na rede, o aluno deve ter em primeiro lugar motivação. Esta é a opinião do diretor de Pesquisa e Desenvolvimento e Educação de Rede do Yázigi Internexus, Francisco Ferreira. Para ele, o aluno não pode ser obrigado pelos pais, como acontece nos cursos presenciais, pois precisa desenvolver um grau de autonomia para estudar. ?Por isso, abrimos inscrições para maiores de 16 anos. Pois, acredito que uma certa maturidade para estudar sozinho seja necessária.? A opinião dele é partilhada pela secretária-executiva da Associação Brasileira de Ensino à Distância (Abed), Adylles Castello Branco. ?O aluno escolhe o curso online porque tem motivação para aprender. Não está preocupado apenas em obter o certificado. Está comprometido com o trabalho e o que mais lhe interessa é o conhecimento adquirido.? Mas, segundo ela, deve ficar atento a uma coisa importante, à qual o sucesso do curso está vinculado: ?é necessário ter um gerenciamento muito consistente das aulas.? O perfil do aluno dos cursos virtuais da Cultura Inglesa Online, segundo Roberto Beck, CEO (Chief Executive Officer) da empresa - o equivalente em inglês a presidente ? é composto de adultos, entre 24 e 40 anos. ?Todos trabalham e não têm tempo de freqüentar um curso presencial. Precisam de flexibilidade de horários e comodidade.? Esta flexibilidade é considerada uma desvantagem para Adylles, caso o aluno não seja disciplinado. ?Não pode ligar o computador quando tiver vontade. Do contrário, acumula as lições e não consegue se organizar.? Também na Alumni, a supervisora dos cursos online Viviane Vladimirschi, afirma que, apesar da maior parte dos alunos ser composta por executivos, há universitários, estudantes que se preparam para o Toefl ? exame internacional de proficiência do idioma -, donas de casa etc. ?Temos também outro público que não mora em São Paulo e gostaria de estudar na Alumni, já que a escola não possui filiais fora da capital. Eles são do interior ou de outros Estados.? Interesse aumenta e taxa de desistência é menor No ar desde janeiro, com cursos de inglês inteiramente feitos pela rede, a Cultura Inglesa Online já possui cerca de oito mil alunos entre pessoas físicas e empresas (veja as características dos cursos no link abaixo). Os cursos do Yázigi Internexus, oferecidos pela House of English - versão e-learning da empresa-, começam a partir de agosto, de acordo com Francisco, mas as inscrições já estão abertas (veja mais detalhes no link abaixo). Na Alumni, as inscrições estão abertas e as aulas também começam em agosto (leia na matéria abaixo os cursos online oferecidos pela escola). Tanto Francisco Ferreira, do Yázigi, quanto Roberto Beck, da Cultura Inglesa, afirmam que as taxas de evasão dos cursos online, segundo estudos realizados, é menor se comparadas aos dos cursos presenciais. ?Atribuo isso a dois fatores: alto grau de motivação e autonomia para estudar?, afirma Ferreira. Já Beck afirma que, uma vez vencido o obstáculo cultural deste novo processo, o aluno acredita na eficácia do curso. Viviane considera que, para não desistir do curso, o aluno deve ser extremamente motivado e disciplinado. ?Do contrário, não consegue lidar com isso. A carga horária é intensa.? Como obter um bom resultado Especialistas são unânimes em dizer que o aluno, ao escolher um curso online, deve levar em conta sua motivação e capacidade de organização e disciplina. Apesar da possibilidade de trabalhar de acordo com seu ritmo, os cursos têm prazo de início e término e o desempenho durante as aulas é avaliado por um professor de forma personalizada. Portanto, é necessário que ele siga os procedimentos de realização das atividades e também as orientações do professor online quanto aos pontos em que precisa melhorar seu resultado. Para Viviane, o tempo de estudo recomendado para um bom resultado nos cursos online da Alumni é de seis horas por semana. ?É o que recomendamos, mas é o aluno que decide. Como o curso deve ser feito em oito semanas, com uma carga horária total de 48 horas, acredito que este seja o tempo ideal.? Nos cursos da Cultura Inglesa Online, Beck recomenda estudar pelo menos três vezes por semana e não entrar no programa para ficar menos de 30 a 40 minutos. ?São 30 horas ao todo para serem feitas em 90 dias. Acredito que seja tranqüilo estudar dez horas por mês.? Para um bom resultado nos cursos da House of English, versão e-learning da Yázigi Internexus, Ferreira afirma que é necessário uma dedicação de pelo menos uma hora e meia por semana e o curso deve ser feito no prazo máximo de seis meses, exceto o de Business English que deve ser feito em quatro. ?O conteúdo chega a 36 horas de atividades. Portanto, se o aluno se propor a estudar menos do que isso, o resultado fica comprometido. Melhor ainda se pudesse fazer dois módulos em um semestre.? Veja no link abaixo como os cursos online vêm se desenvolvendo na rede, de que forma escolher um bom curso de idiomas online, as vantagens e desvantagens deste tipo de curso e algumas escolas do mundo real que oferecem aulas pela Internet.