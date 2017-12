Espelho da Brasil Telecom investirá R$ 1,5 bi em rede A GVT, empresa espelho da Brasil Telecom, deverá investir até o fim do ano R$ 1,5 bi na instalação de sua rede. Com isso, o total de investimentos do grupo soma R$ 2,8 bi de 2000 a 2002. A informação foi dada pelo presidente da empresa, Marcio Kaiser, que esteve reunido com o presidente da Anatel, Renato Guerreiro. Segundo Kaiser, a empresa já cumpriu todos os compromissos assumidos com o órgão regulador, desde a assinatura do termo de autorização quando ganhou a licença para operar serviços de telefonia fixa. A GVT, conforme Kaiser, está instalada em 24 cidades com mais de 200 mil habitantes em todo o país. A expectativa da operadora é entrar em operação em mais 65 cidades entre 50 e 200 mil habitantes ainda neste ano. A empresa dispõe atualmente de 1,3 mil funcionários diretos e indiretos. A expansão da rede será feita 40% usando a tecnologia WLL (sem fio) e os outros 60% com a convencional. Segundo ele, isto permitirá o uso da banda larga para acesso à Internet. A empresa tem atualmente 20 mil linhas instaladas, sendo que 40% desse total está no Rio Grande do Sul.