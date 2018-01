Espelho Sul busca recursos para implantação de rede A Espelho Sul Holding, espelhinho em 93 cidades distribuídas pelos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, decidiu por três caminhos para buscar recursos que permitam a implantação de sua rede de voz e dados. Formada indiretamente por pessoas físicas, entre elas o ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), José Pio Borges, e o ex-presidente do BC, Antonio Carlos Lemgruber, a Espelho Sul negocia a venda de 60% de suas ações para cinco fundos de private equity. Dentre eles, está um fundo administrado pelo Bank of America, banco que tem como diretores os próprios Pio Borges e Lemgruber. Segundo o presidente da Espelho Sul, Fernando Otávio Jardim, as negociações estão em fase final. A previsão é de que a espelhinho exija investimentos de US$ 500 mi nos primeiros três anos de operação, prazo no qual serão oferecidas um milhão de linhas em toda sua área de cobertura. A empresa já conseguiu aprovação de US$ 250 mi junto ao Eximbank exclusivamente para financiar a compra dos equipamentos a serem fornecidos pela Avaya, ex-divisão da Lucent especializada em sistemas convergentes de voz e dados, que ganhou vida própria a partir de outubro do ano passado. Outra parte da rede será instalada pela Lucent e um terceiro contrato será fechado com a Ericsson. Para estes dois fornecimentos, a Espelho Sul aguarda aprovação de um financiamento do BNDES. Atuando como espelho da Telefônica e da Brasil Telecom em municípios onde a Vésper e a GVT não quiseram operar, a Espelho Sul optou por uma rede digital que permitirá a oferta de voz, dados e Internet em alta velocidade. Segundo o presidente da empresa, a implantação deve começar em maio, com início das operações comerciais a partir de julho. O Rio Grande do Sul deve ser o primeiro a contar com os serviços, que chegarão gradativamente aos demais Estados até dezembro. Em São Paulo, a Espelho Sul estará em 40 municípios. Serão outros 23 no Paraná, oito em Santa Catarina e 22 no Rio Grande do Sul. Para evitar tiros no escuro, a Espelho Sul contratou o Ibope para realizar uma pesquisa mostrando qual o perfil do futuro cliente, que tipo de serviço ele necessita e quanto está disposto a pagar. O levantamento já começou pela região gaúcha de Lajeado. "Usaremos a tecnologia mais adequada para suprir as necessidades de cada região", diz Jardim. Apesar de suas operações estarem concentradas em São Paulo e Região Sul, a Espelho Sul terá sede no Rio de Janeiro. Provisoriamente, ocupa uma sala dentro das instalações do Bank of America.