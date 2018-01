Espera por crédito para Argentina pára mercados Os mercados esperam a conclusão das negociações entre o governo argentino e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Enquanto isso, o volume de negócios continua em queda, e as cotações dos fechamentos de hoje refletem um pessimismo maior com o cenário. A preocupação é que o dinheiro novo não saia, ou que saia em condições muito ruins para o país, o que pode provocar pânico entre os investidores. Como o sistema financeiro já opera próximo do limite e a credibilidade na capacidade do governo em promover a recuperação econômica é muito baixa, más notícias de Washington podem promover a tão falada ruptura traumática - com desvalorização cambial e moratória da dívida. Mas, mesmo que sejam concedidos créditos na medida e condições desejadas, acredita-se que esse será apenas mais um paliativo, adiando o colapso econômico. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4990, com alta de 1,42%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 24,142% ao ano, frente a 23,700% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,03%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 1,42%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou estável em relação a sexta-feira e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 1,32%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.