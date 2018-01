"Espere a ata." É tudo que Meirelles diz sobre os juros O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, não quis comentar hoje a decisão do Comitê de Política Monetária, de manter em 16,5% a taxa Selic. Ao ser questionado pela Agência Estado sobre o curto comunicado de ontem do Copom, que não explicou a decisão, ao contrário de todos os comunicados dos últimos anos, Meirelles respondeu apenas que as explicações do Comitê estarão na ata do Copom: "Espere a ata", disse. A ata do Copom será divulgada na próxima quinta-feira, às 8h30. Meirelles chegou por volta das 11h30 ao Ministério da Fazenda para a reunião do Conselho Monetário Nacional. Leia também: Copom mantém a taxa de juros e não dá qualquer explicação.