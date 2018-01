Espetáculo do crescimento está engrenado, diz Bovespa A alta de 40% na bolsa paulista este ano é um sinal da retomada do crescimento na economia, disse hoje o presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, Raymundo Magliano. "A Bolsa antecipa tudo. Acredito que o espetáculo do crescimento já está engrenado", afirmou. Para ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já percebeu a Bovespa "como um instrumento de gestão". Segundo ele, a perspectiva do mercado é de que os próximos meses serão marcados pela retomada da atividade industrial, inclusive com boas vendas no Natal e com a redução do desemprego. "Os empresários, a população, todos nós estamos mais alegres, mais bem humorados e isso é uma demonstração de que as coisas estão melhorando", afirmou. Magliano afirmou que a alta da Bovespa também decorre de fatores estruturais, principalmente com o crescimento dos clubes de investimento de pessoas físicas e ligados a associações e sindicatos. "Trouxemos o pequeno investidor para a bolsa. O home broker (negócios pela internet) já efetua 7 mil operações por dia e 27% do volume financeiro absorvido pela Bovespa advém de pessoas físicas", disse.