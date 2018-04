Esqueleto da Eletropaulo em SP será vendido por R$ 175 milhões A Administração e Participações Walter Torre Jr. confirmou que negocia com a Eletropaulo a aquisição do edifício inacabado da distribuidora de energia, situado na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O prédio é um dos esqueletos mais conhecidos da capital paulista e objeto de um termo de compromisso, firmado entre as partes em 30 de julho. No documento, o valor do negócio foi fixado em R$ 175 milhões. "É um valor que julgamos razoável", afirmou o superintendente corporativo comercial da Walter Torre Jr., Luiz Antonio Queiroz, à Agência Estado. A empresa é especialista na construção de imóveis sob encomenda (sistema built to suit) para locação. Entre seus clientes, estão companhias como Carrefour, Nestlé e Xerox. Neste sistema, a Walter Torre Jr. adquire a área e ergue as instalações conforme as necessidades do cliente, que as ocupa mediante contratos de locação de, em média, dez anos. A empresa pretende adotar o mesmo modelo de negócios com o esqueleto da Eletropaulo. "Queremos fazer o que sabemos, isto é, locação", definiu Queiroz. Segundo o executivo, caso a Walter Torre Jr. realmente compre o edifício, já há empresas interessadas em ocupá-lo. O complexo é composto por uma torre com 23 andares, que somam 158 mil m² de área construída, além de duas construções mais baixas. As alternativas são locar todo o complexo para um único ocupante, ou, então, deixar a torre com um inquilino e locar os prédios baixos para um segundo ocupante. "Sabemos de interessados que têm potencial para ocupar toda a área", garantiu Queiroz. Hipótese improvável Alguns empreendedores chegaram a propor novos usos para o edifício. Entre as propostas, estavam transformar o complexo em um conjunto comercial, anexo a um shopping center. Segundo Queiroz, devido às características de atuação da Walter Torre Jr., é improvável que esse seja o destino do conjunto, caso se concretize o negócio. "O mais provável é que a torre seja ocupada por um único usuário", disse. O executivo afirmou que a aquisição do esqueleto é um "negócio muito difícil", pois depende também de variáveis como o custo das alterações viárias da região, exigidas pela prefeitura. Queiroz ressaltou, contudo, que está confiante na conclusão do contrato. Sua assinatura significaria, para a Walter Torre Jr., mais um passo para se consolidar no mercado de escritórios comerciais sob medida. Desde sua fundação, em 1987, o grupo se desenvolveu muito no segmento de galpões industriais para locação. A consolidação do segmento de escritórios representará um filão de maior potencial de receita, já que o preço médio de locação de um escritório, por m², é maior que o de um galpão industrial. Origem controversa O complexo foi planejado em 1990, na gestão do então governador Orestes Quércia, para ser a sede da Eletropaulo. As obras começaram com seu sucessor, Luiz Antônio Fleury Filho e ficaram sob responsabilidade da Andrade Gutierrez. O valor inicial era de US$ 125 milhões. O Tribunal de Contas do Estado embargou a obra três anos depois, ao constatar o descumprimento do projeto original, que previa a construção de dois edifícios de 86 mil m². Naquele momento, o empreendimento já havia consumido US$ 250 milhões, a um custo médio de US$ 2,5 mil por m², enquanto os edifícios da região eram erguidos a US$ 800 por m². Em 1998, o prédio foi repassado ao fundo de pensão da Companhia Energética de São Paulo (Cesp), como pagamento de dívidas futuras. Posteriormente, o imóvel voltou à carteira da Eletropaulo. Leia mais sobre os setores de Construção Civil e de Energia no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.