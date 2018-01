Está mais fácil para fiador livrar-se da dívida A maioria dos contratos de locação de imóveis residenciais da cidade de São Paulo tem a fiança como garantia, segundo dados do Secovi-SP (sindicato da habitação). Isso está causando preocupação ao mercado porque o novo Código Civil (Lei n.º 10.406), em vigor desde o dia 11, tornou mais flexíveis as normas para o fiador exonerar-se da fiança. Pelo antigo código, o fiador tinha dificuldade para livrar-se da obrigação assumida, precisando mover ação de exoneração de fiança e esperar um longo tempo por sentença judicial. Mesmo assim, a sua responsabilidade pela fiança só terminava na data da sentença que o liberasse da obrigação. A grande modificação que o novo Código Civil trouxe em relação ao anterior está expressa no artigo 835, que estabelece que "o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 60 dias após a notificação do credor". Mesmo assim, o mercado de locação não está interpretando de modo uniforme a legislação. Como o artigo 2.036 do novo Código Civil diz que "a locação de prédio urbano, que esteja sujeita a lei especial, por ela continua a ser regida" e como o artigo 39 da Lei do Inquilinato diz que "salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel", tem muita gente entendendo que, na questão da fiança locatícia, prevalece o que está na Lei do Inquilinato. Mas na análise de Paulo Eduardo Fucci, advogado especializado em direito imobiliário, nesse caso, existem dois contratos: o principal, de locação, que é regido pela Lei do Inquilinato, e o acessório, de fiança, pelo Código Civil. Portanto, explica o advogado, o fiador poderá exonerar-se da obrigação assumida, de acordo com as normas do novo Código Civil, bastando apenas notificar a imobiliária ou o proprietário do imóvel, ficando ainda obrigado pelos efeitos da fiança por mais 60 dias. Fucci entende ainda que o fiador só poderá exonerar-se da obrigação depois que tiver terminado o prazo determinado no contrato de locação e estiver transcorrendo o prazo indeterminado. A advogada Eliane Fernandes Vieira, também especializada em direito imobiliário, tem o mesmo entendimento. Para ela, o fiador de contrato de locação poderá exonerar-se da obrigação de acordo com as normas do Código Civil. Na avaliação de Eliane, nos contratos de locação assinados antes do dia 11 de janeiro, data em que o novo código entrou em vigor, o fiador precisará esperar o término do período contratual para fazer a notificação. Mas nos contratos assinados a partir do dia 11, analisa a advogada, a exoneração poderá ser feita a qualquer momento. O grande receio do mercado de locação é que uma parte dos atuais fiadores queira exonerar-se da fiança, ou porque está tendo problemas com afiançados que não cumprem com as suas obrigações (pagamento de aluguel, condomínio e demais despesas locatícias) ou porque não quer mais assumir essa responsabilidade. Vale lembrar que, no caso da fiança locatícia, o mercado exige que o fiador seja proprietário de imóvel. Isso porque as dívidas deixadas pelo inquilino passam a ser de responsabilidade do fiador, que poderá ter até o seu imóvel penhorado para saldar o débito. Com a exoneração do fiador, o inquilino será obrigado a apresentar outro para substituí-lo ou, se o proprietário concordar, a apresentar outro tipo de garantia, como caução e seguro-fiança. Se o inquilino não substituir o fiador, o proprietário poderá mover ação de despejo por falta de garantia. A Lei do Inquilinato também permite que no imóvel alugado sem garantia o aluguel seja cobrado antecipadamente, explica o advogado especializado em locação Jaques Bushatsky.