"Está mole o PIB chegar a 1,5% este ano", diz especialista Um especialista em contas públicas disse à Agência Estado que "está mole o PIB chegar a 1,5% este ano". Ele explicou que para isso é necessário apenas que o PIB do quarto trimestre mostre um aumento de 3% sobre o mesmo período do ano passado. Segundo a fonte, isso é esperado principalmente porque no quatro trimestre de 2001 a atividade econômica não estava muito aquecida, ao contrário, sofria os efeitos do racionamento de energia elétrica, das expectativas após os atentados terroristas de 11 de setembro daquele ano, dos juros altos e da crise argentina. Por isso, a base de comparação favorecerá um crescimento do PIB no período. As afirmações foram feitas antes da fonte saber o resultado da pesquisa de produção industrial do IBGE divulgada hoje pela manhã que mostrou um crescimento de 8,9% em outubro sobre o mesmo mês de 2001 e de 1,7% na comparação com setembro deste ano.