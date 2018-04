''Está no fim a radicalização da economia Argentina''

"O ex-presidente Néstor Kirchner comanda o país como se fosse uma fazenda. Mas essa etapa está no fim. Está por começar uma era de líderes moderados. A radicalização está começando seu final", dispara o ex-vice-ministro da Economia Orlando Ferreres. Segundo ele, o governo da presidente Cristina Kirchner - cujo verdadeiro poder é exercido por seu marido - precisa de uma "oxigenação imediata" após a histórica derrota sofrida nas eleições parlamentares do domingo passado. Cristina e Néstor Kirchner somente conseguiram 30% dos votos em todo o país. O casal, que está há seis anos no poder, perdeu a maioria na Câmara e no Senado. O empresariado celebrou, já que essa derrota pode indicar o início do fim de um período de elevada intervenção na economia. Em entrevista ao Estado, Ferreres - cujo escritório é decorado com um retrato de Mariano Moreno, um dos heróis da revolução da independência e entusiasta do livre comércio - disse que a derrota dos Kirchners permitirá que os argentinos recuperem a confiança e o país volte a ser atraente para os investidores. Políticos, empresários e economistas consideram que foi Kirchner quem deu as cartas na área econômica em todos estes anos. Do ponto de vista formal, Kirchner não tem cargo algum no governo. Mas todos os ministros de sua mulher falam constantemente com ele. Ele pede explicitamente que falem com ele e não com ela. E diz a eles que quando forem falar com Cristina, que não lhe contem os problemas. Pois, se ela ouve os problemas, ela se deprime. É fato. É assim mesmo. A impactante derrota nas eleições de domingo passado poderia levar a uma diminuição de confrontos com empresas e ruralistas? Os Kirchners estão sendo pressionados por governadores e senadores dissidentes, além de governadores que foram kirchneristas até dias atrás. Nesse contexto de menor respaldo, o governo seria forçado a reduzir os impostos aplicados sobre as exportações agrícolas, importante fonte de conflito com o setor ruralista. Quais são os principais problemas econômicos atualmente? Problemas para o financiamento do setor público, fuga de capitais, falta de confiança dos consumidores, aumento da pobreza, fatos que agravam os problemas sociais. Além disso, há a questão da ausência de diálogo com o Clube de Paris e o FMI. E, ainda por cima, temos as manipulações dos índices econômicos, entre eles, o da inflação, que não refletem a realidade. A lista de problemas é bem longa. A derrota dos Kirchners torna o país novamente atraente? Os Kirchners ligavam às 6 da manhã aos presidentes das empresas para ameaçá-los. Isso chegou ao fim. Os investidores olham para daqui a quatro ou cinco anos. Eles veem que com o início do fim do poder dos Kirchners desponta um período no qual os líderes moderados estarão no comando do país em 2011, ano das próximas eleições presidenciais. Virão políticas mais racionais, pois os argentinos, no domingo passado, optaram nas urnas por essa mudança. As políticas radicais tornaram-se inviáveis. Portanto, para os investidores, a perspectiva a médio prazo é de um horizonte mais previsível, e não determinada, como é hoje em dia, pelo humor matutino de quem toma as decisões. E, evidentemente, com esse panorama os ativos argentinos ficam interessantes a médio prazo, principalmente para as empresas brasileiras. Nos últimos dias, recebemos várias consultas do exterior. Os investidores sabem que, em dois anos, haverá um novo presidente, e os Kirchners não estarão mais no poder. Acabou aquele plano do casal de se perpetuar no poder por mais dez anos. Em 1969, o economista americano Simon Kusnetz tentou classificar este inclassificável país, quando disse: "Existem três tipos de países: os normais, o Japão e a Argentina". O que ocorre com a Argentina, país que em 1910, no centenário da revolução da independência, celebrava um crescimento sustentado, tinha imenso potencial e prometia rivalizar com os Estados Unidos? Ano que vem, o país completará o bicentenário, mas, sem muito para celebrar e com decrescente importância no cenário internacional. Em 1900, o país tinha uma economia 5% maior que a brasileira. Em 1928, o PIB argentino era 50% maior que o do Brasil. No entanto, nessa época começaram os problemas. O país teve uma série de governos desastrosos, que tornaram o crescimento cada vez mais lento. O resultado foi que o Brasil alcançou os níveis argentinos em 1955. Hoje, a economia brasileira é quatro vezes maior. Até 1929, o país não tinha grandes dificuldades. Mas em 1930 começaram os problemas, com um golpe militar de inspiração fascista. Na época, o fascismo era moda na Europa, e seguia-se muito a moda europeia. Dessa forma, começou um período de governos muito intervencionistas na economia, que se agravaram com o presidente Juan Domingo Perón em 1946, cujo governo teve o sindicalismo como coluna vertebral. As empresas europeias, donas de quase 50% dos ativos fixos do país, começaram a ir embora. Nessa época também começaram as fugas de divisas. De lá para cá os argentinos acumularam no exterior US$ 233 bilhões. Esse dinheiro todo não gerou produção na Argentina. O Brasil jamais sofreu as fugas de capitais das quais padeceu a Argentina. O país, em todas essas décadas, perdeu o rumo. E, para agravar a situação, houve êxodo de profissionais. Isto é, o país não apenas perdeu capital financeiro. Perdeu valioso capital humano! Se todo esse capital humano e econômico não tivesse partido, a Argentina teria nível de vida comparável ao do Canadá, e um PIB similar ao do Brasil. Esse é o motivo da constante desconfiança dos argentinos no país? Essa frustração da população é um dos motivos pelos quais os governos aqui sempre são instáveis. Para complicar, os políticos argentinos costumam ser pessoas que não entendem os problemas reais do país e tomam medidas contraproducentes. Veja: 20% das pequenas empresas vão à falência todos os anos, pois não conseguem sobreviver com altas taxas de juros. E apesar de tudo, a Argentina ainda consegue ser um país de alto rendimento. Imagine se não tivéssemos todos esses problemas!