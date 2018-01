Está proibida a importação de arroz em casca da Ásia O governo federal proíbe, a partir de hoje, a importação de arroz em casca dos países asiáticos, para se prevenir contra o risco de contaminação da influenza aviária. A informação foi dada pelo secretário-executivo do Ministério da Agricultura, José Amauri Dimarzio. Segundo ele, no ano passado o Brasil autorizou a entrada de 500 toneladas do produto. Ele explicou que a produção de arroz da Ásia está sujeita à contrair a doença por meio de aves aquáticas, como patos e marrecos, que transitam pelas plantações. Dimarzio disse que o arroz beneficiado não oferece risco, mas o governo vai exigir a desinfecção do produto antes de ele entrar no País. Agora o governo federal vai analisar quais os outros produtos que poderão ter as importações proibidas. "Não podemos impedir a entrada de tudo. Então não tomaremos nenhuma decisão que não seja técnica, que mostre um real perigo de contaminação", afirmou.