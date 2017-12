Está proibido, até setembro, o anúncio com Zeca Pagodinho Fim da novela Zeca Pagodinho, Nova Schin e Brahma. Em reunião hoje, com plenário lotado, o Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) proibiu até setembro, por 11 votos a 0m a aparição de Zeca Pagodinho em campanhas da Brahma. Também vetou o uso da música Amor de Verão, composta pelo publicitário Nizan Guanaes em parceria com Paulo César Bernardes e que marcou a estréia de Pagodinho e da agência Africa, de Guanaes, com a conta da Brahma. O Conar respondeu com a decisão a processo movido pelo Grupo Schincariol, dono da Nova Schin, com quem Pagodinho havia assinado contrato em setembro do ano passado com validade até setembro deste ano. O Conar entendeu que houve quebra de contrato.