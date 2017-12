Esta semana não sai queda dos combustíveis, confirma ministra A ministrio das Minas e Energia, Dilma Roussef, confirmou hojeem Fortaleza, onde participa da abertura do Fórum de Participação Social, realizado na sede do Banco do Nordeste, que a esperada redução dos preços dos combustíveis não deve acontecer nesta semana. A ministra explicou que a questão dos preços foi discutida em reunião ontem com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Na discussão, afirmou a ministra, falou-se que houve uma alta no preço internacional do petróleo ocasionada pela greve na Nigéria e ficou decidido que o governo vai esperar o fim da greve. "A partir daí veremos como vai ficar", afirmou a ministra. Leia também: Preço de combustível não cai enquanto preço do petróleo estiver em alta Na terça-feira, a ministra dizia que preço de combustível poderia cair nesta semana Preço do gás de cozinha pode cair R$ 10, afirmava na terça secretário