Estabilidade atual não garante crescimento, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci Filho, disse neste sábado que a estabilidade alcançada até agora é ?insuficiente? para retomar o crescimento econômico. ?O Brasil tem de ir além da estabilidade?, afirmou para uma platéia formada por 84 petistas durante a reunião do Diretório Nacional do PT, num hotel de Brasília. O ministro disse estar convicto de que o País terá um crescimento de 3,5% a 4% em 2004. ?Não será uma bolha, será duradouro?, assegurou. Palocci voltou a dizer que a meta de superávit primário de 4,25% do PIB, no ano que vem, será cumprida ?de forma menos penosa?. Na avaliação dele, haverá recursos suficientes para investimentos e para atender a área social. Segundo ele, o crescimento já começou pelo crédito. ?Como a massa salarial caiu muito, a base da retomada do crescimento será através do crédito?, afirmou. Ele disse que, num primeiro momento, o acesso ao crédito permitiu que as pessoas limpassem o nome e, num segundo, vão consumir mais. De acordo com o ministro, quando começou o governo Lula, todos os indicadores macroeconômicos começaram a melhorar, principalmente na política externa. Disse que haverá superávit comercial de US$ 23 bilhões e um saldo em conta corrente de US$ 3 bilhões. Palocci disse ainda que este ano está projetada uma carga tributária 1,3% menor do que a de 2002 em relação ao PIB. ?Estamos fazendo ajustes com corte de despesas?.