Estabilizador filtra impurezas da rede elétrica Os estabilizadores são equipamentos que corrigem a tensão e variação da rede elétrica, fornecendo energia estabilizada aos equipamentos como microcomputadores, equipamentos médicos, sistemas de ar condicionado e sistemas informatizados. Segundo o gerente de marketing da CM Comandos, Leonardo Ihara, o estabilizador, além de filtrar as impurezas da rede elétrica, é um equipamento importante nos momentos de corte no fornecimento de energia. "O estabilizador é importante quando o fornecimento de energia retorna após um corte. A energia volta com uma tensão muito alta é pode queimar equipamentos. O estabilizador evita acidentes e prejuízos financeiros", explica Leonardo Ihara. O gerente comercial e de marketing da SMS Tecnologia Eletrônica, Milton Zuntini, concorda que o estabilizador tem como principal função evitar que a fonte de alimentação dos equipamentos eletrônicos seja queimada pelas variações e ruídos da rede elétrica. "O consumidor deve ficar atento à capacidade do produto, às sua características e à voltagem do equipamento a que o estabilizador será conectado", explica Zuntini. Os preços dos estabilizadores variam conforme a qualidade e a potência do aparelho - de 250 volts-ampere (VA) até 50 KVA. Os equipamentos custam a partir de R$ 45,00. Exija o selo do Inmetro Ao comprar um estabilizador, o consumidor deve exigir certificado de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). O produto deve trazer o máximo de informações na embalagem e no manual de instruções. Na embalagem, deve ser informada a potência e a aplicação dos equipamentos que o estabilizador protegerá. O Inmetro regulamenta os estabilizadores desde 1º de julho deste ano. As suas novas normas estabelecem que os aparelhos com capacidade de até 3 quilovolts-ampère (KVA) apresentem na embalagem e manuais de instruções todas as informações de segurança, qualidade e desempenho. "O consumidor não deve adquirir nenhum equipamento que não tenha o selo de certificação do Inmetro", alerta o gerente comercial e de marketing da SMS. No break protege arquivos O estabilizador é um equipamento que protege os equipamentos enquanto a rede elétrica está ligada. Ele garante que o aparelho não sofra danos físicos no caso de interrupção do fornecimento de energia, mas não mantém o aparelho em funcionamento enquanto falta energia. O estabilizador inclusive é desligado com o corte de energia. Para não perder arquivos e trabalhos é necessário possuir o no-break, uma espécie de bateria extra com filtro de linha e estabilizador, e mantém o computador em funcionamento quando a energia é cortada. Com o no-break, o usuário de suprimentos de informática ganha autonomia de alguns minutos ou horas, tempo suficiente para salvar textos e fechar aplicativos. O mercado oferece modelos domésticos de no-break para pequenos escritórios, com preços que variam de R$ 240,00 a R$ 1.950,00.