Estabilizadores diminuem impacto do apagão Na primeira semana em que o País experimenta o racionamento de energia elétrica, o governo descarta - por enquanto - a ocorrência de blecautes. Apesar disso, geradores e no-breaks continuam sendo vendidos com facilidade para quem quer se precaver. Mesmo quem tem apenas um micro em casa pode se prevenir da chateação de perder arquivos e trabalhos digitados. Com um no-break, o usuário ganha autonomia de alguns minutos ou horas - tempo suficiente para salvar textos e fechar aplicativos. O mercado oferece modelos domésticos e para pequenos escritórios, com preços que variam de R$ 240 a R$ 1.950. A autonomia também é importante. Para estender o tempo de operação, alguns fabricantes usam até bateria automotiva. Certifique-se de que ela seja selada, para evitar a emissão de gases tóxicos. Para quem tem micro em casa, vale a pena aprender como economizar energia - um sistema com CPU, monitor e impressora consome facilmente 300 watts. Veja mais informações nos link abaixo, além de outras dicas de como economizar energia na Cartilha de Racionamento de Energia.