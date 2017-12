Estácio Participações anuncia compra de Faculdade Nossa Cidade por R$ 90 milhões

A Estácio Participações formalizou compromisso de compra da totalidade do Centro Educacional Nossa Cidade, com sede em Carapicuíba (SP), por R$ 90 milhões, segundo fato relevante publicado nesta terça-feira.

A empresa de educação pagará 52% do valor na data do fechamento do negócio, parte com recursos financeiros e parte por meio da assunção de dívidas. O saldo remanescente será amortizado em até 42 meses.

O centro educacional é mantenedor da Faculdade Nossa Cidade (FNC). Fundada em 2005, a faculdade tem aproximadamente 8,7 mil alunos, 16.580 vagas autorizadas, 24 cursos superiores em fase de maturação e 11 de pós-graduação, além de cursos técnicos.

"A aquisição visa ampliar a capilaridade da Estácio no ensino superior no Estado de São Paulo", disse a empresa no fato relevante, completando que o portfólio de cursos adquirido cobre os principais segmentos com alta demanda pelo mercado de trabalho, entre eles Direito, Engenharias e Arquitetura, Saúde, Licenciaturas, Gestão e Tecnólogos.

A operação ainda precisa ser analisada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).