Estacionamentos deixam carros na rua Nas ruas menos movimentadas da Vila Madalena, longe dos trechos onde estão instalados alguns dos mais badalados bares, restaurantes e casas noturnas da capital, é fácil encontrar carros nacionais e importados estacionados sem a menor segurança. Distante dos olhos dos proprietários, eles são deixados ali por manobristas que prestam serviços às casas da região. Nas portas dos estabelecimentos, brilham os luminosos com ofertas de vagas com manobristas e seguro. As placas indicam os nomes dos estacionamentos e induzem o cliente a pensar que seu carro será levado a um local fechado. Com um olhar mais atento, percebe-se que as vagas não são tão convencionais assim. Em um trecho escuro e pouco movimentado da Rua Medeiros de Albuquerque, vários veículos, entre eles um Citröen, um Honda e um Golf, foram levados por manobristas do estacionamento Wal Park, que presta serviços a restaurantes e bares do bairro, como o Brancaleone. Segundo o sócio-proprietário do Wal Park Valdeci Mata da Silva, a empresa só deixa carros de clientes na rua quando o estacionamento está lotado. Os proprietários e funcionários dos "estacionamentos" alegam que, por se tratar do chamado serviço de valet, os veículos ficam na rua até que apareçam vagas nos estacionamentos fechados. "Temos seguro de percurso", disse um dos manobristas, que se identificou apenas como proprietário da Cia Valet. A empresa leva parte dos carros para um beco sem saída no fim da Rua Wisard. Vila Olímpia O mesmo acontece na Vila Olímpia. Uma das empresas da região é a Car Valet Park. Uma placa na frente ao local indica que a casa mantém contrato com uma seguradora de veículos. A "garagem" em questão fica na entrada de uma empresa de peças e acessórios importados para veículos, na Rua Casa do Ator, paralela à Quatá. Com capacidade para até 20 carros, o estacionamento improvisado não apresenta grades nem correntes e conta apenas com um vigia.