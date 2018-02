Estacionar com ajuda de tablet

HANNOVER - Todas as montadoras que participam do IAA, incluindo Iveco, Volvo, Scania e DAF, apresentam soluções para a mobilidade, por meio de sistemas de conectividade, eletrificação ou autonomia.

A ZF, fabricante de transmissões e embreagens, mostrou um sistema de frenagem de emergência com manobra evasiva. Se o caminhão está na estrada e o veículo à frente para repentinamente, o caminhão consegue frear automaticamente a pouca distância do outro, evitando a colisão. Caso a distância não seja suficiente, o caminhão desvia do carro, podendo inclusive ocupar parte da pista ao lado para essa manobra. Sensores em todas as partes garantem que “tudo seja feito de forma estável e segura”, diz Fredrik Staedtler, diretor da ZF.

Outro sistema da marca permite ao condutor de um caminhão de grande porte sair da cabine para estacionar o veículo por meio de um tablet, tendo assim visão completa do espaço. A Volvo recentemente colocou em testes um caminhão autônomo para operar em uma mina na Suécia. O caminhão comandado por uma central usa infravermelho para monitorar as passagens no túnel.

“Um efeito colateral positivo que já tivemos foi que, ao mapear essa passagem, o caminhão também coletou dados sobre as condições das paredes da mina, o que ajuda a evitar desmoronamentos”, explica Nilton Roeder, diretor de desenvolvimento de negócios da Volvo para a América Latina.

Paralelamente ao desenvolvimento das tecnologias de eletrificação e direção autônoma, as empresas seguem ampliando o uso de sistemas de automação e conectividade.