Estadão compra plataforma de imóveis

O ‘Estadão’ está de volta ao mercado de classificados digitais. O Grupo Estado acaba de adquirir a plataforma digital de imóveis Moving, que tem site (www.moving.com.br) e também aplicativo para dispositivos móveis disponível no GooglePlay e na App Store. Criado em 2012, o Moving é direcionado tanto ao usuário final quanto às imobiliárias.

Com o Moving, o jornal reforça sua posição pioneira na intermediação entre compradores e vendedores de imóveis, iniciada no meio impresso e que se estendeu para plataformas digitais há uma década.

O Moving continua atuando de maneira independente, tendo como principal executivo Ado Fonseca, fundador da empresa. “Sem dúvida, essa união da tradição do jornal no segmento com nossa experiência digital será a base para que a operação cresça ainda mais”, afirma Fonseca.

Para Francisco Mesquita Neto, diretor-presidente do Grupo Estado, a aquisição da plataforma digital de imóveis tem sinergias importantes com a operação do jornal. “O Moving vai seguir seu caminho de sucesso, que já conta com 250 mil imóveis anunciados em todo o Brasil, e terá todas as vantagens de fazer parte dopara alavancar ainda mais seus resultados”, diz.

Inovações. O Moving traz inovações para a busca de imóveis na web. Tanto no desktop quanto em dispositivos móveis, o usuário poderá visualizar uma ficha resumida do imóvel no mapa, comparar opções em uma mesma região e ainda ter um resumo das estatísticas de preço na localidade escolhida.

Além disso, o Moving permite que o usuário explore o bairro em que está interessado em morar ou empreender, pois apresenta serviços disponíveis na região, como escolas e farmácias. Caso decida visitar o imóvel na hora, o aplicativo traça a rota e estima o tempo de deslocamento até o local. Há ainda a opção “favoritos”, para que o potencial comprador ou locatário acompanhe o status das unidades em que está interessado.

Outro diferencial é a personalização do aplicativo Moving para imobiliárias, que passam a ter uma plataforma própria, somente com seus imóveis, com apresentação de suas cores e logomarcas. A ferramenta possibilita que os corretores apresentem para seus clientes o estoque disponível de forma prática e moderna.

Novidades. A aquisição do Moving é mais uma das ações da marca Estadão no ano em que o jornal completa 140 anos. Em abril, a empresa realizou a primeira edição do Summit Imobiliário Brasil, um fórum de debates sobre as tendências do setor. Além disso, criou o Prêmio Desafio Estadão, direcionado às melhores campanhas publicitárias veiculadas nas plataformas do Grupo Estado, incluindo as desenvolvidas para o setor imobiliário. O grupo criou ainda uma nova versão do portal estadao.com.br para dispositivos móveis.