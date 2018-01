‘Estadão’ debate ambiente de negócios no Paraná

O Estadão realiza na próxima quarta-feira, dia 29, o Fórum Regional Estadão Paraná, para discutir oportunidades de negócios e o desempenho de diversos setores do Estado paranaense. O evento acontece no auditório do jornal, em São Paulo.

Após enfrentar a crise que afligiu todo o Brasil em 2015 e 2016, o Paraná registrou este ano um desempenho acima da média nacional. Entre janeiro e agosto, cresceu 2,4%, enquanto o restante do País avançou 0,31%, segundo dados do Índice de Atividade Econômica (IBC-BR) do Banco Central.

O dado foi puxado pelo bom desempenho de setores fundamentais como agricultura e indústria. O primeiro, aproveitando a boa safra, teve um crescimento de 1,6% no primeiro semestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes).

Já a indústria paranaense acumula 4,6% de crescimento até agosto de 2017, o maior no Brasil, atingindo um índice que não se conseguia desde 2011, de acordo com dados da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física – Regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, o Paraná gerou 34.822 postos de trabalho até outubro deste ano, como aponta o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No mesmo período do ano passado, o saldo era negativo de 21.453 vagas.

Esse cenário estará em discussão no evento e terá entre seus debatedores políticos e empresários do Paraná. Entre os convidados está o governador do Estado, Beto Richa (PSDB), que está em seu segundo mandato.

No primeiro painel, com o tema Oportunidades para empresas e geração de negócios, participam o secretário da Fazenda do Estado, Mauro Ricardo Costa, o diretor de Finanças da Companhia Paranaense de Energia, Adriano Rudeck de Moura, e o diretor-geral da Klabin, Cristiano Teixeira. Na segunda metade do evento sobre Infraestrutura, agronegócio e inovação, estarão o diretor presidente do Porto de Paranaguá, Luiz Henrique Tessutti Dividino, o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Norberto Anacleto Ortigara, e o diretor-presidente do Laboratório Prati-Donaduzzi, Luiz Donaduzzi.

Serviço

Fórum Regional Estadão Paraná, dia 29 de novembro, das 8h30 às 12h30. Local: Auditório do Estadão, na Avenida Professor Celestino Bourroul, 100, Limão.

Inscrições gratuitas pelo site www.estadaoeventos.com.br/crescimento

