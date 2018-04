‘Estadão Drops’ alcança 3 milhões de visualizações

O Drops, noticiário interativo do Estadão no aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos Instagram, chegou ao fim de seu primeiro mês com mais de 3 milhões de visualizações na rede social.

Criado pela equipe de mídias sociais do jornal, o Drops traz as notícias mais importantes do dia, contadas pelos repórteres dentro da redação de forma descontraída, além de mostrar os bastidores da equipe do Estadão. O resultado é uma experiência mais próxima do usuário do Instagram.

O projeto usa o recurso Stories do aplicativo, que permite que qualquer usuário publique fotos e vídeos que permanecem no ar durante 24 horas. Lançada há pouco mais de um ano, a ferramenta tem hoje 250 milhões de usuários ativos por dia em todo o mundo, segundo o Facebook. Uma parcela importante desses usuários é de jovens entre 13 e 19 anos, e esse é o público que o jornal pretende atingir com o Drops.

Todas as chamadas feitas pelo Estadão Drops têm links para as respectivas reportagens, gerando tráfego para o portal do Estadão na internet.

Os vídeos e fotos são feitos pela equipe do jornal de segunda a sexta-feira. Além de ter os repórteres falando sobre suas matérias, as chamadas no Instagram mostram o “making of” do jornal, acompanhando reuniões de pauta e mostrando até a gráfica e o setor de distribuição do impresso.

O noticiário produzido para smartphones mescla as reportagens mais relevantes com outras de entretenimento, cultura e qualidade de vida, reproduzidas em uma dinâmica antenada com a linguagem da web.

“Números do Instagram mostram que há mais engajamento em conteúdo com aparência real, viva e dinâmica do que naquele produzido em estúdio, estático e editado. É preciso se conectar a essa nova audiência”, diz Gabriel Pinheiro, editor de mídias sociais do Estadão. “O Drops é um produto feito para o jornalismo móvel, produzido por e para smartphones.”

Repercussão. Em média, o Drops do Estadão têm 100 mil visualizações por dia. A taxa de retenção é alta: todos os dias, mais de 50% dos usuários que começam a assistir ao Drops chegam até a última publicação.

Além disso, o conteúdo diferenciado tem ajudado o Estadão a ganhar espaço no Instagram. Desde a criação do projeto, a média de crescimento semanal do perfil do jornal, em número de seguidores, subiu. Hoje, o perfil @estadao tem 572 mil seguidores dentro da rede social de compartilhamento de fotos.

O produto também tem atraído comentários positivos dos seguidores do jornal. “É incrível a forma como o Estadão está explorando o Instagram e fazendo cobertura pelo Stories”, disse a usuária @gisa_cintra em mensagem enviada.

“É inovadora a forma que o Estadão transmite notícias através do Stories do Instagram, muito legal mesmo!”, avaliou o usuário @dhesikavidikin, que começou a estudar o Drops em sua iniciação científica.