'Estadão' estreia nova edição digital

Os assinantes do Estadão ganharam uma nova plataforma para acessar a versão digital do jornal em seus computadores. Os novos recursos permitem uma navegação mais simples e intuitiva pelos conteúdos. O Estadão é um dos pioneiros em adotar no País a tecnologia da canadense PressReader. A nova versão da edição digital pode ser acessada a partir do portal Estadão, por meio do link Jornal Digital no topo do site.

“Temos o desafio de oferecer aos leitores não só conteúdo de credibilidade, mas também engajar as pessoas por uma plataforma que ofereça melhor experiência de leitura”, diz Débora Huertas, gerente de aquisição e fidelização do Grupo Estado.

Na nova versão da edição digital, a principal mudança está no formato de navegação, que agora ocorre de forma horizontal. Basta o leitor passar o mouse pelas páginas para acessar as reportagens. Ao clicar no título de um texto, o usuário ativa o novo modo de visualização. É possível, por exemplo, personalizar tipo e tamanho das letras dos textos – ferramenta que atende a sugestões enviadas por assinantes do jornal.

O leitor também terá um novo recurso de descrição em áudio – ou seja, o computador “lê” o jornal em “voz alta”. Isso permite, por exemplo, que assinantes possam escutar o conteúdo enquanto fazem outra atividade, como dirigir. A novidade também melhora o acesso dos deficientes visuais aos textos.

O leitor também poderá escolher assuntos que pretende acompanhar no dia a dia. Ao criar um tópico, como “Lava Jato”, por exemplo, vai encontrar diariamente uma seleção das notícias sobre o tema.

A nova edição digital também permite que o usuário escolha suas notícias favoritas e as arquive em uma pasta, para ler mais tarde. O Estadão também traz uma série de novos recursos de compartilhamento de notícias em redes sociais e aplicativos de armazenamento, como Evernote e OnNote.

Smartphones. Em breve, o Estadão pretende lançar novas versões do aplicativo da edição digital para Android e iOS, de forma a unificar a experiência dos leitores em todas as plataformas, incluindo smartphones e tablets. O acesso à edição digital é restrito a assinantes.