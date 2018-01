‘Estadão’ estreia novos colunistas

O time de colunistas de Economia do Estadão será reforçado a partir desta semana. O jornalista Fábio Alves, do Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, estreia sua coluna semanal, que será publicada às quintas-feiras. A partir da semana que vem, a economista Monica de Bolle, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics, passa a escrever às quartas-feiras. E, às sextas-feiras, é a vez do jornalista Fernando Dantas, também colunista do Broadcast.

Monica de Bolle é Ph.D. em Economia pela London School of Economics, com especialização em crises financeiras. Ela chefiou a área de pesquisa macroeconômica internacional do Banco BBM de 2005 a 2006 e foi economista do Fundo Monetário Internacional, em Washington, entre 2000 e 2005. Monica é professora-adjunta na Johns Hopkins University e na PUC-RJ, além de ser sócia da consultoria Galanto.

Colunista do Broadcast desde 2013, o jornalista Fernando Dantas é também consultor de comunicação do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV-Rio). Formado em Jornalismo pela PUC-Rio, fez parte da equipe da Gazeta Mercantil de 1990 a 2000, onde trabalhou na área de Finanças, foi repórter especial, chefe da Sucursal de Brasília e correspondente em Londres. Entre 2000 e 2013, trabalhou como repórter especial do Estadão.

O jornalista Fábio Alves, que estreia sua coluna na edição de amanhã, é autor do livro Inflação, juros e crescimento no Governo Dilma – a nova matriz econômica brasileira no mundo pós-crise. Alves foi repórter da BBC World Service, em Londres, e da Bloomberg News e da Dow Jones em Nova York. Em 2000, foi o primeiro correspondente da Agência Estado em Nova York, onde ficou até 2006.

Em Política, a colunista Eliane Cantanhêde, que atualmente escreve às quartas, sextas e domingos, passará, a partir da semana que vem, a escrever às terças, sextas e domingos.