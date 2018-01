Estadão Investimentos mostra como escolher plano de previdência Por que é importante pensar em previdência privada e como escolher um plano? A resposta está na edição 6 da revista Estadão Investimentos, que chega hoje às bancas. A versão online da revista traz um ranking exclusivo dos fundos de previdência mais rentáveis. No site, confira também o estudo do Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que revela a evolução da população brasileira nas próximas décadas. Gráficos e tabelas mostram como o brasileiro médio está envelhecendo e tendo cada vez menos filhos, e o efeito disso sobre a previdência. Veja ainda trechos de depoimento exclusivo de Edmar Bacha. O economista, um dos pais do Plano Real, dá sua receita para o País crescer de maneira mais vigorosa. A íntegra está na revista, que nesta edição traz como encarte o guia de investidores desenvolvido pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Um caderno especial, veiculado hoje no Estado, completa o projeto editorial Estadão Investimentos. Na revista, leia os detalhes que devem ser considerados na escolha de um plano de previdência: as tabelas de tributação regressiva e progressiva, a tábua atuarial (que considera a expectativa de vida média para calcular o valor do benefício futuro), as mudanças na legislação e no mercado de trabalho, que levam cada vez mais brasileiros para os planos privados. As reportagens mostram como as pessoas utilizam a previdência pública e os planos complementares para garantir um futuro confortável e também para poupar para a faculdade dos filhos, para uma viagem especial ou como reserva para imprevistos. Como nas edições anteriores, Estadão Investimentos trata ainda de outros temas relacionados ao seu dinheiro. Mostra por que os juros resistem a cair no Brasil, relata as recomendações dos analistas sobre as ações que prometem melhor desempenho neste final de ano e conta por que os especialistas acham que comprar dólar raramente é um bom negócio. Ensina ainda a identificar e traduzir as principais informações dos balanços, que mostram a saúde financeira das empresas, e como comprar títulos públicos na internet, por meio do Tesouro Direto. Um manual de sobrevivência traz as dicas para o investidor enfrentar os momentos de crise do mercado financeiro. Especialistas avaliam os planos de quem tem um sonho de consumo e dão suas receitas para tornar real uma viagem, uma lancha ou um carro luxuoso. Uma análise sobre a era Greenspan à frente do banco central norte-americano e o relato do senador Eduardo Suplicy (PT-SP) sobre seu investimento em cultura completam o conteúdo desta edição.