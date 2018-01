Estadão Investimentos traz ranking de ações para investidor A nova edição da revista Estadão Investimentos, que chega nesta sexta-feira às bancas, traz uma panorâmica do mercado acionário, com um ranking de ações que funciona como referência para o investidor. A versão online de Estadão Investimentos já está disponível hoje (para acessar, clique aqui). O site tem ferramentas que permitem pesquisa de dados de empresas e busca no Ranking Agência Estado Economática. Resultado de uma parceria de cinco anos entre a Agência Estado e a empresa de informações financeiras Economática, o ranking mostra as empresas de capital aberto com melhor desempenho do ponto de vista do investidor, no período de janeiro a dezembro de 2004. As dez primeiras colocadas receberam nesta quinta-fiera o prêmio Destaques Cias Abertas, em evento no hotel Renaissance, em São Paulo. O site traz entrevistas com os presidentes e diretores de relações com investidores das empresas premiadas, além de uma galeria de fotos. As demais companhias ? no total, são avaliadas 149 ações ? são mostradas no ranking completo. O estudo também organiza as ações de acordo com o setor em que cada companhia atua. Além da revista e do site, um caderno especial, que será veiculado no Estado nesta sexta-feira, completa o projeto editorial Estadão Investimentos. Leia na revista O funcionamento das bolsas de valores, o sobe e desce das cotações, os tipos de investidores em renda variável e a participação cada vez maior de pessoas físicas na Bovespa são alguns temas da revista. A publicação informa como montar um clube de investimentos, conta a experiência de quem se aproximou do mercado acionário ao investir nos fundos de privatização da Petrobras e da Vale, mostra como a tecnologia tem facilitado a vida do pequeno investidor. Apresenta ainda um guia para o acionista minoritário, entre outras reportagens. O cenário macroeconômico e seus efeitos sobre as aplicações de renda fixa estão entre os temas tratados na revista, que traz também reportagens sobre os mercados de commodities agrícolas e petróleo. Crédito é outro assunto quente da publicação, que mostra o que os bancos levam em conta na hora de conceder um empréstimo para pessoas físicas, além das dicas do economista Roberto Macedo para você pagar menos juros. A reportagem especial desta edição resgata o histórico da discussão sobre o papel e a composição do Conselho Monetário Nacional, que volta agora ao centro do debate com as sugestões de sindicalistas e empresários para que o órgão volte a contar com representantes do setor privado. As opções para o investidor brasileiro são discutidas na entrevista com o presidente do grupo educacional que controla o Ibmec, Claudio Haddad. Ex-diretor do Banco Central e ex-sócio do banco Garantia, Haddad diz que, até agora, o brasileiro podia obter boa rentabilidade e elevada liquidez numa mesma aplicação. Mas alerta que, com a tendência de maior estabilidade e queda de juros no longo prazo, o investidor terá de optar entre uma vantagem e outra. Os jargões utilizados pelos profissionais do mercado financeiro e o ritual das assembléias de acionistas também estão na edição de junho, que relata ainda a experiência do humorista Marcelo Madureira no mercado de ações.