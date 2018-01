‘Estadão’ lança aplicativo para estimular participação

O Estadão acaba de lançar um novo aplicativo para celulares e tablets dedicado à participação dos leitores. Disponível na loja de aplicativos para iOS e Android, o Você no Estadão permite que os leitores enviem fotos e vídeos para a redação do jornal – que ficará encarregada de receber o conteúdo e publicá-lo em um site dedicado ao conteúdo colaborativo. Baixe aqui o aplicativo.

Os melhores materiais enviados pelos leitores poderão ser acessados pelo site Você no Estadão (voce.estadao.com.br). A participação do usuário será incentivada por meio do próprio aplicativo, mas também no site e nos perfis do jornal nas redes sociais. Além de temas livres, o leitor será convidado também a enviar fotos em ocasiões específicas.

“O leitor não é mais passivo: ele participa, opina, critica e sugere. Muitas dessas informações são usadas pela redação, entram na discussão de pauta e até viram matéria”, diz o editor-executivo de Conteúdo Digitais do Estadão, Luis Fernando Bovo. “Queremos, com o Você no Estadão, ampliar essa interatividade.” Ele afirma que o aplicativo é uma excelente oportunidade para que as pessoas conversem com a redação, e vice-versa.

Para enviar suas fotos e vídeos ao jornal, o usuário deve baixar o aplicativo em seu smartphone ou tablet.

Depois de um rápido cadastro – que pode ser feito a partir das informações do usuário no site do jornal ou por meio da conta do Google –, as pessoas terão acesso a uma tela com apenas um botão: “Tirar foto ou vídeo”.

Geolocalização. Após escolher o conteúdo, o usuário deve adicionar título, legenda e local – se o usuário permitir, o programa pode utilizar informações de geolocalização do aparelho para descobrir onde está o usuário. Os dados são incluídos de forma automática.

Além do aplicativo, o usuário também poderá mandar suas fotos e vídeos para o Estadão a partir do site oficial do Você no Estadão, que pode ser acessado pelo navegador de internet. Caso o material seja publicado, o leitor pode compartilhá-lo com amigos em redes sociais, como Facebook, Google+, Twitter e LinkedIn.