‘Estadão’ lança novo aplicativo da edição digital para dispositivos móveis

Os assinantes do Estadão agora têm um jeito mais rápido e fácil para acessar a versão digital do jornal: a partir das 11 horas deste domingo, 3, chega às lojas de aplicativos do iPhone e iPad (App Store) e do Android (Google Play) uma nova versão do aplicativo do jornal. O novo app – chamado de Estadão Jornal Digital – tem navegação mais simples e rápida do que a versão anterior, melhorando a experiência do usuário.

O lançamento dá sequência à renovação da edição digital do Estadão – no mês passado, o jornal ganhou uma nova experiência de leitura em computadores. “Com o novo aplicativo, o leitor poderá ter a melhor experiência com a edição digital em qualquer lugar”, diz Luís Fernando Bovo, editor executivo de conteúdos digitais do Estadão. O jornal é um dos pioneiros a adotar no País a tecnologia da empresa canadense PressReader.

A navegação no aplicativo ficou mais leve: com orientação horizontal, remete à sensação de folhear as páginas do jornal. Há dois modos de visualização: um mostra as páginas da edição digital, tal como no jornal impresso, no qual é possível dar zoom para ver as fotos e detalhes da diagramação.

O outro é um modo de leitura das notícias mais amigável para dispositivos móveis: para ler uma reportagem específica, basta tocar sobre o seu título no aplicativo. O texto será reorganizado em um novo formato. Fotos e peças complementares também vão aparecer – caso a matéria tenha mais de uma foto, há a possibilidade de visualizá-las em uma galeria de imagens.

Além disso, é possível personalizar o tamanho da fonte, um recurso que atende aos anseios dos leitores da edição digital do jornal. Um menu de navegação na parte inferior do aplicativo permite que o assinante possa ver, de forma rápida, as diferentes editorias do jornal.

Em voz alta. Assim como acontece na versão para computadores, as notícias têm também um recurso de descrição em áudio, no qual o aplicativo é capaz de ler os textos em voz alta. O recurso permite que os assinantes escutem o conteúdo enquanto dirigem ou se preparam para começar o dia, além de possibilitar o acesso de deficientes visuais ao conteúdo do Estadão.

Download. O novo aplicativo traz ainda recursos para deixar a vida do assinante mais eficiente e econômica. Entre os destaques, está uma função capaz de baixar automaticamente uma nova edição do jornal, assim que ela estiver disponível para download. Isso poupa ao leitor o tempo de requisitar o download de cada edição.

Além disso, para economizar o gasto com a franquia de dados do celular, é possível configurar o app para baixar a edição digital do Estadão apenas quando o smartphone estiver conectado a uma rede Wi-Fi.

A nova edição digital também permite que o usuário compartilhe a notícia em suas redes sociais, como Facebook e Twitter, e opine sobre o conteúdo, por meio de dois botões (“gostei” e “não gostei”).

Pelo aplicativo, é possível acessar as edições do jornal dos últimos 365 dias – para reportagens mais antigas, é preciso consultar o site do Acervo Estadão. Outra funcionalidade do app é salvar as notícias com ajuda de outros programas, como o Evernote.