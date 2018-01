‘Estadão’ lança novo site de turismo

O Estadão lança neste domingo o site Viagem reformulado, com projeto gráfico moderno e conteúdo ampliado. A plataforma, em versão para mobile e computador, reestreia com reportagens sobre 111 destinos turísticos, separados por continentes ou regiões específicas do planeta, e ainda uma seção dedicada a cruzeiros para diversos públicos. A seção Me Ajuda, detalhada e fácil de consultar, traz serviços para ajudar em todas as etapas da viagem, do planejamento à compra das passagens, da obtenção de documentos às dicas de segurança e, é claro, na escolha dos passeios que são ícones atemporais ou tendências recentes.

Ajudar o leitor a encontrar o que procura para sua próxima viagem, de acordo com suas preferências e seu orçamento, é o foco da nova plataforma. As opções de destinos turísticos podem ser consultadas tanto em atalhos no alto da página – Ásia, Américas, Europa, Estados Unidos, Brasil, Caribe, África, Oceania e Cruzeiros – quanto em um menu de fotos. Os melhores eventos do mês ganharam um calendário especial.

“Ajudar o leitor a viajar da melhor maneira sempre foi a missão do Viagem. Com o novo site, acessar nosso amplo conteúdo ficou mais fácil e agradável. Afinal, é preciso oferecer informação não apenas de qualidade, com o selo do Estadão, mas também de uma maneira objetiva, para viajantes de diversos perfis”, explica a editora do Viagem, Adriana Moreira. “Do mochileiro aos adeptos das viagens de luxo, do viajante independente ao que prefere pacotes com tudo organizado, todos vão encontrar o que estão buscando no novo site. E quem não encontrar pode mandar questões na seção Me Ajuda.”

Blogs. O novo Viagem ampliou o time de blogueiros com a chegada de viajantes experimentados como o jornalista e antropólogo Daniel Ribeiro e a médica e atleta Karina Oliani.

Os dois se juntam à blogueira Amanda Noventa, que escreve sobre as alegrias e desafios de ser uma mulher que viaja de forma independente. Os colunistas Ricardo Freire, que responde às dúvidas de leitores, e Mr.Miles, viajante inglês que faz das viagens o seu estilo de vida, ganharam mais destaque.

Múltiplas linguagens. Vídeos curtos com dicas práticas para viajar são uma das novidades do site. Postagens dos leitores no Instagram com a hashtag #viagemestadao aparecerão automaticamente no site, na seção Você no Estadão. Os leitores também podem continuar acompanhando por onde andam os repórteres no perfil @viagemestadao no Instagram, no Facebook (facebook.com/viagemestadao) e Twitter (@EstadaoViagem).

O novo Viagem terá conteúdo ampliado em relação ao que é publicado às terças-feiras no suplemento impresso Viagem, e faz parte da estratégia do Estadão de ampliar sua presença e a variedade dos conteúdos nas plataformas digitais.