‘Estadão’ lança programa no YouTube para o público jovem

O Estadão estreia nesta sexta-feira, 8, em seu canal no YouTube, um programa de notícias voltado para o público jovem. Batizado Lado A, Lado B, o jornal será apresentado pelos irmãos gêmeos Juliano e Pedro Labigalini, de 16 anos. Toda sexta-feira, às 16h, eles vão resumir e comentar as principais notícias publicadas no jornal durante a semana em um vídeo de até 3 minutos.

O lançamento do jornal no YouTube é mais uma iniciativa de valorização das plataformas digitais do Estadão. O programa foi inspirado nos vlogers, canais que trazem vídeos caseiros, populares entre o público jovem.

“Os jovens se informam pelos meios digitais, principalmente pelo YouTube. Vamos levar o conteúdo do Estadão para esse canal, com uma linguagem totalmente adaptada para este público”, disse o editor executivo de conteúdos digitais do Estadão, Luis Fernando Bovo. “O Juliano e o Pedro representam esse público. Ninguém melhor para falar com os jovens do que eles mesmos.”

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim como os vlogs de maior sucesso no País, o Lado A, Lado B será gravado na casa dos adolescentes, pelos próprios jovens. Pedro e Juliano leem o jornal e o site do Estadão durante a semana e escolhem as notícias mais interessantes para comentar no programa. “Escolhemos três notícias. Uma mais séria, outra mais leve e uma divertida”, disse Juliano.

Na primeira edição do programa, que vai ao ar nesta sexta-feira, os irmãos vão falar sobre o surto da gripe H1N1 no Brasil, sobre o processo de impeachment do vice-presidente da República, Michel Temer, e sobre a vitória do time brasileiro Luminosity Gaming no campeonato de Counter Strike, um dos games mais populares do mundo.

Perfil. Pedro e Juliano estudam no colégio Anglo, de Cotia (SP), e estão no segundo ano do ensino médio. Além de frequentarem a escola, também fazem aula de circo e treinam swordplay, um esporte inspirado em lutas medievais. Ambos gostam de ouvir heavy metal e estão tentando montar sua própria banda. Pedro toca guitarra e, Juliano, baixo.

Os gêmeos já escrevem sobre assuntos diversos há um ano e meio na coluna semanal Duplamente, publicada no site do Jornal D’Aqui, de Cotia.

Eles dizem que a coluna e o programa no canal do YouTube do Estadão são um hobby e um estímulo para acompanhar o noticiário ao longo da semana. “Não descartamos estudar jornalismo, mas, se fosse hoje, nós dois faríamos vestibular para direito”, diz Pedro.