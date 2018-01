‘Estadão’ lança site de cultura pop

O Estadão relançou neste fim de semana o site E+, que traz um conteúdo mais leve, com notícias sobre moda, comportamento, cinema, televisão e os temas mais discutidos nas redes sociais. Criado em 2012, o site foi reformulado e volta em uma versão mobile, feita para facilitar a leitura em celulares e tablets.

O E+ terá novas seções, blogs e uma presença maior em redes sociais como Snapchat, Facebook, Twitter e Instagram.

O E+ foi desenhado para atender, especialmente, o público jovem. O site vai incorporar temas que hoje são divulgados na editoria de Vida & Estilo e terá novos conteúdos. Notícias sobre qualidade de vida, personalidades, decoração e crianças também estarão no canal.

Serviços. Além do noticiário do dia, o site também vai oferecer um serviço ao leitor. O E+ divulgará, por exemplo, dicas de como aproveitar melhor o conteúdo do provedor de filmes Netflix, informações sobre os youtubers que estão em alta e sugestões de playlists do Território Eldorado. Para os pais e mães, a seção Bora.aí divulgará um guia de atividades para as crianças. O site terá também os perfis dos famosos mais visitados no Facebook e um panorama do que os principais influenciadores digitais estão comentando.

“O E+ vai complementar o conteúdo do Portal Estadão. Queremos que o E+ seja mais solto, mais jovem, mais feminino e mais conectado com tudo o que está acontecendo nas redes sociais. Tudo isso em linha com os pilares editoriais do Estadão”, afirmou o editor executivo de Conteúdos Digitais do Estadão, Luis Fernando Bovo.

Novos blogueiros. O novo E+ chega com um reforço no seu time de blogueiros. Um dos novos nomes é Rosana Hermann, autora do blog Querido Leitor. O vlogger PC Siqueira, um dos mais populares do YouTube, e o comediante Gus Lanzetta vão estrelar o podcast Papo Torto, com comentários semanais sobre vida moderna e entretenimento.

Blogueiros de sucesso do Estadão também estarão no E+. Entre eles estão a cronista Ruth Manus, do blog Retratos e Relatos do Cotidiano; Rita Lisauskas, de Ser Mãe é Padecer na Internet; Ana Paula Scinocca, de Vigilante da Causa Magra; Marilia Neustein, de Sem Retoques; e o roteirista Lusa Silvestre, com Xavecos e Milongas.

Inovação. O E+ é mais uma das diversas inovações na área digital criadas pelo Estadão recentemente. Há dois anos, o portal estadao.com.br foi redesenhado. No ano passado, foi a vez de o site mobile receber uma cara nova, projeto que foi vencedor nos últimos cinco meses de dois prêmios internacionais de inovação e design em plataformas digitais – o Pixel Awards e o UX Awards.

Na última sexta-feira, o Estadão lançou um programa no seu canal no YouTube para o público jovem, chamado “Lado A, Lado B”. Os irmãos gêmeos Pedro e Juliano Labigalini, de 16 anos, vão selecionar e comentar as principais notícias da semana, usando uma linguagem própria dos adolescentes.