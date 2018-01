‘Estadão’ leva três prêmios no Wave Festival

O Estadão ganhou três prêmios no Wave Festival in Rio, um dos principais eventos de publicidade da América Latina. O “EZtadão Project”, em que profissionais do Estadão usaram um smartphone da Motorola para captar imagens publicadas pelo jornal, ficou com o Grand Prix da categoria Branded Content. A ação foi criada por parceria entre o Grupo Estado, a Motorola e a agência Fbiz.

A campanha “Músicas de Violência”, desenvolvida pela FCB Brasil para o Estadão, levou ouro na categoria Mobile e prata na Cyber.

A peça publicitária, que já havia sido premiada no Cannes Lions, usou o aplicativo de reconhecimento de músicas Shazam para evitar que usuários fizessem download de canções que podem incitar o abuso contra a mulher. Confira o vídeo a seguir.