Estadão: maior audiência da rede O portal Estadão, lançado em março, é líder na categoria de notícias na Internet, com 68,2 mil visitas diárias e 756,4 mil páginas visitadas por dia. O segundo site de notícias mais procurado é OGloboonline, com 35,4 mil acessos diários. A empresa Universo Online (UOL), do grupo Folha da Manhã e do grupo Abril, lidera a audiência na Internet no País, com uma média de 485,4 mil visitantes por dia e cerca de 29,8 milhões de páginas vistas. Em seguida, vem o portal do provedor Terra, parceiro do Grupo Estado, com 244,2 mil acessos diários e 15,2 milhões de páginas visitadas. Confiabilidade O primeiro balanço sobre a audiência da Internet no Brasil foi divulgado ontem e está sendo feito pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC). Para calcular o número de internautas de cada site, o IVC fez o rastreamento da identificação dos usuário das empresas que participaram da verificação. O presidente da Associação de Mídia Interativa (AMI), Antônio Rosa Neto, explicou que os números dão transparência e confiabilidade às empresas. Segundo ele, isso é necessário para que as empresas interessadas invistam mais em publicidade na rede. Segundo a AMI, neste ano devem ser direcionados R$ 100 milhõespara a propaganda na Internet.