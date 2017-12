Estadão mostra ranking dos melhores gestores de investimentos O Ranking Invest Tracker Estadão, fruto de parceria entre o Grupo Estado e a Thomson Financial Brasil, apresenta na edição desta segunda-feira de O Estado de S. Paulo os melhores gestores da indústria de fundos. A versão disponível na internet, no endereço www.estadao.com.br/ranking, oferece ferramentas de consulta às tabelas dos gestores e também permite o acesso ao ranking do primeiro semestre de 2004, que indica os melhores fundos de investimento. As informações do ranking estão disponíveis ainda na nova edição da revista Estadão Investimentos, nas bancas a partir de hoje. A publicação apresenta reportagens exclusivas, como os bastidores da mudança nas regras dos fundos e na tributação das aplicações, além de um panorama do mercado de capitais nos Estados Unidos e na China. Os textos também alertam para as vantagens e os riscos desse tipo de investimento e para a importância de avaliar seu perfil antes de optar por uma aplicação ou outra. A publicação relata ainda a disputa entre as instituições para atrair o investidor e a briga pelos recursos do FGTS. No site, as informações dos dois rankings estão disponíveis em áreas diferentes. A área principal é a dos gestores, identificada pela cor azul. Escolha no menu lateral para ler a estratégia dos melhores gestores, ver a galeria de fotos dos executivos e saber como aplicar seus recursos pela internet. Na mesma área, confira a metodologia e veja as tabelas do ranking, apurado entre julho de 2003 e junho de 2004. A outra área do site, referente ao ranking de fundos, considera o período de janeiro a dezembro de 2003. É importante fazer essa distinção: são dois rankings diversos, um focado nos produtos e outro nas instituições, e apurados em períodos diferentes. O internauta pode conferir o ranking completo de fundos, ou então pesquisar as carteiras por meio das ferramentas monte sua lista de fundos e consulte seu investimento, disponíveis no menu lateral. A rentabilidade acumulada no mês, que pode ser conferida na segunda opção, é atualizada nos dias úteis.